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25.01.2019 19:56
Рубрика: Digital

ФАС: Выбор процедуры предустановки - за производителями мобильных

Текст: Татьяна Шадрина
Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая является инициатором Концепции об предустановки приложений, намерено доработать данный документ, на его основе разработать законопроект и направить его в Минкомсвязи.

Об этом говорится на сайте службы в сообщении по итогам обсуждения концепции, которое прошло в том числе с экспертами, разработчиками ПО и производителями устройств.

В концепции прописаны требования к сотовым телефонам и планшетам по наличию российских сервисных приложений, а также возможности бесследно удалить программы, которые производитель установил на производстве. Исключение сделано для обеспечивающих функционирование оборудования (программ, без которых телефон просто не сможет включиться, ловить сеть).

Российские разработки на базе стороннего ПО смогут стать самостоятельными

При этом выбор разработчиков программного обеспечения (ПО) и процедуры предустановки остается за производителями устройств. Какие именно программы должны остаться на телефоне, а какие будут считается теми, что могут быть предустановлены, станет ясно после того, как в России проведут классификацию ПО.

ФАС выделяет четыре класса оборудования. Первое -  программы для поиска работы в интернете (браузеры, самостоятельные поисковые приложения, приложения, обеспечивающие функциональность общего поиска в сети внутри других приложений). Второе - антивирусное ПО. Третье - ПО, связанное с геопозиционированием (карты, навигаторы).  Четвертое - ПО для обмена электронными сообщениями в системе.

Хотя концепция направлена на то, чтобы дать свободу пользователям в выборе ПО и защитить их интересы, а также обеспечить равные условия для российских разработчиков на отечественном рынке, но Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) и зарубежные производители ПО и телефонов (Apple, Microsoft, Intel) высказались против концепции. Отечественные разрабочики ПО и операторы связи поддержали ее.

Digital Технологии Правительство ФАС
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