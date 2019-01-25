Фигуристка Самодурова выиграла у Загитовой "золото" чемпионата Европы

Победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы, проходящем в Минске, одержала дебютантка взрослого сезона 16-летняя Софья Самодурова. Прошлогодняя победительница континентального первенства и олимпийская чемпионка Алина Загитова осталась с "серебром". "Бронза" у финской фигуристки Вивеки Линдворс.

Загитова, лидировавшая после короткой программы, завалила выступление в произвольной, не справившись с прыжковой частью проката ("минус" четыре прыжка). Оценки получились соответствующие - всего 123,34 балла. По похожему сценарию сложился и отборочный чемпионат страны, где Загитова наошибалась в произвольной программе и заняла пятое место. В Минске Алина стала второй (198,34 балла).

Софья Самодурова выступала после Загитовой и использовала предоставленный ей шанс. Она технично и эмоционально исполнила прокат, получив лучшие оценки в сезоне (140,96). Итоговая сумма баллов - 213,84.

Отметим, что ученица Алексея Мишина проводит очень успешный дебютный сезон на взрослом уровне. На этапах Гран-при 16-летняя одиночница заняла третье место в американском Эверетте и второе в Москве, благодаря чему с первой попытки пробилась в финал серии. Среди шестерки лучших фигуристок она показала пятый результат.

Третья российская участница Станислава Константинова, завалившая короткую программу (11-е место), справилась с произвольной "Анной Карениной" и набрала баллы, близкие к своему "сизонз бесту" (132,96 против 135,01). В итоге Стася, как фигуристку называют болельщики, заняла четвертое место (189,72). До пьедестала ей не хватило около пяти баллов. Бронзовая медалистка Линфорс набрала 194,40.

Напомним, что на прошлогоднем чемпионате Европы, который принимала Москва, Алина Загитова выиграла золотую медаль, обойдя Евгению Медведеву и итальянку Каролину Костнер.