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iPhone X и Samsung Galaxy S8 подешевели на 25-30 тысяч рублей

25.01.2019,  
14:32
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российские продавцы продолжают снижать цены на выходящие из моды и устаревающие модели смартфонов. На этот раз удешевление коснулось позапрошлогодних гаджетов - Samsung Galaxy S8 и iPhone X.

Как сообщает Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования рынка, базовая версия экс-флагмана Samsung - Galaxy S8 - подешевела в российской рознице с 55 тысяч рублей до 25-26 тысяч. Снижение цены таким образом составило более 50 процентов. Речь идет о модификации с 64 гигабайтами памяти.

В свою очередь, первый безрамочник от Apple, некогда топовый iPhone X, продается примерно на 30 тысяч рублей дешевле относительно первоначальной стоимости. Если на старте продаж аппарат был доступен по цене 80 тысяч рублей, то теперь его можно купить за 55-56 тысяч рублей, то есть примерно на треть дешевле.

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На лидирующих позициях по продажам американскую и южнокорейскую компанию теснят китайские конкуренты, предлагающие качественные изделия по более низким ценам. Среди них - Xiaomi Mi Mix 3, Huawei P20 Pro, OnePlus 6T - их стоимость на старте продаж не превышает 35-37 тысяч рублей.

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