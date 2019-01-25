Кейт Уинслет сыграет копа с проблемами в сериале HBO

Британская кинодива с невероятно пестрой карьерой Кейт Уинслет возвращается на HBO для участия в мини-сериале Mare of Easttown в духе женского неонуара. Об этом сообщает THR. Оскароносная актриса ранее уже сотрудничала с сумрачным кабельным каналом в рамках вышедшего в 2011 году мини-сериала "Милдред Пирс", где она сыграла вместе с Гаем Пирсом и Эван Рейчел Вуд и получила за свою роль премию "Эмми".

По сюжету, героиня Уинслет, работающая детективом в маленьком городке в Пенсильвании, столкивается с целой серией убийств, в то время как ее собственная жизнь летит в тартарары.

Сценарий написал Брэд Ингельсби, а режиссером назначен Гэвин О'Коннор ("Воин"). Также Уинслет выступит одним из продюсеров шоу.

Сериал станет пополнением в ряду женских драматических проектов HBO, таких как "Большая маленькая ложь" и "Острые предметы".

Ранее мы писали о том, что Кейт Уинслет сыграет вместе с Сиршей Ронан в лесбийском историческом триллере.