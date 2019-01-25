В думском комитете по информполитике прокомментировали инициативу о введении платной обязательной регистрации смартфонов и других гаджетов, имеющих выход в интернет.

Ранее сообщалось о разработке инициативы на эту тему. Один из инициаторов сенатор Людмила Бокова пояснила, что стоимость обязательной регистрации смартфонов в центральной базе данных IMEI не превысит 100 рублей для граждан. Ввести новое требование предлагается с 2020 года, причем новшество будет касаться лишь телефонов, ввезенных из-за границы пользователями.

Глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Леонид Левин объяснил журналистам цель инициативы, ее суть, а также ее проблемные моменты, требующие доработки.

Введение контроля за абонентскими устройствами в первую очередь необходимо для противодействия практике хищения устройств с их последующей перепродажей на теневом рынке, пояснил глава комитета.

- Кроме того, эти меры позволят поставить заслон на пути нелегального ввоза мобильных устройств с целью уклонения от уплаты таможенной пошлины, - добавил он.

Левин уточнил, что за уже работающие в РФ устройства, согласно инициативе, платить не придется. Для них будет объявлена своего рода "амнистия", то есть автоматическое занесение в базу IMEI.

Кроме того, новшества будут вводиться поэтапно - в течение трех лет. Этот переходный период будет предусмотрен, чтобы не нарушить доступность связи для граждан.

Глава комитета также рассказал, как будут выполняться регистрационные действия. Это ляжет на плечи импортеров сотовых телефонов. А если гражданин сам приобретает устройство за рубежом, то сможет зарегистрировать его посредством специального интернет-портала, либо обратившись в салон связи.

Вместе с тем необходимо проработать ряд организационных вопросов, считает Левин. В частности, надо определить, кто будет выполнять функции оператора центральной базы данных IMEI. Кроме того, следует продумать порядок обмена информацией между центральной базой и операторами сотовой связи.