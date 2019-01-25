Ученые выяснили, почему некоторые люди не толстеют

Генетики выяснили, что далеко не сила воли является определяющим фактором того, что некоторые люди всю жизнь остаются стройными: основа лежит в ряде генетических мутаций.

Для того, чтобы понять причины набора веса, группа ученых из университета Кембриджа изучила ДНК почти 2 тысяч стройных и здоровых людей, не страдающих расстройствами пищевого поведения, пишет ScienceDaily. Данные сравнили с имеющимися в распоряжении геномного исследовательского центра - Института Сергера - ДНК почти 14 тысяч человек с разным весом. Обнаружились новые генетические мутации, связанные с ожирением или с худобой.

- Наше исследование впервые показывает, что здоровые стройные люди остаются такими прежде всего потому, что имеют меньшее количество генов, увеличивающих шансы на лишний вес. Легко спешить с выводами и критиковать людей за их вес, но наука доказывает, что все гораздо сложнее. Мы гораздо меньше контролируем свой вес, чем принято думать, - объясняет доктор Садаф Фаруки.

Полностью исследование опубликовано в научном журнале PLoS Genetics. Пока ученые не знают, как именно работают обнаруженные мутации - отвечают ли они за аппетит или за способность есть и не толстеть. Генетики намерены дальше изучать этот вопрос, чтобы понять, как можно помочь тем, кто не выиграл в эту "генетическую лотерею".