Лучшим фильмом на "Золотом Орле" стала "Война Анны"

Награды за лучшую мужскую и женскую роли, как правило, одни из самых обсуждаемых. В первом случае на "Золотом Орле" в этом году Александр Петров конкурировал с Александром Петровым. Актер, напомним, появился в этом году в семи проектах. А в будущем появится еще в пяти. Но у него был более сильный конкурент - Владимир Машков в фильме "Движение вверх". Он и получил "Золотого Орла".

Золотистую статуэтку за лучшую женскую роль получила Аглая Тарасова за работу в фильме "Лед".

Лучшим режиссером стал Алексей Федорченко - фильм "Война Анны". И эта же картина получила "Золотого орла" как "Лучший фильм". Редкий год, когда совпали мнения Гильдии кинокритиков и киноакадемиков. Несколько недель назад фильм "Война Анны" получил "Белого слона" как лучший.