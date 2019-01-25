В Москве началась церемония вручения кинопремии "Золотой орел"

В Москве в 17-й раз проходит Церемония вручения национальной кинопремии "Золотой Орел". По традиции последних лет место проведения - первый павильон киноконцерна "Мосфильм".

Фаворитами премии критики называют фильмы "Движение вверх" Антона Мегердичева, "Историю одного назначения" Авдотьи Смирновой и "Лед" Олега Трофима. Последняя картина получила 10 номинаций, "Движение вверх" - 9, "История одного назначения" - 7.

А вот фильм "Ван Гоги" Сергея Ливнева получил сразу 11 номинаций. Его, как и картину Алексея Федорченко "Война Анны" недооценили на главном фестивале российского кино "Кинотавре". Посмотрим, что скажут киноакадемики "Золотого Орла".

"Война Анны" получила на "Золотом Орле" 4 номинации. В частности, она претендует на награду "Лучший фильм", в которой конкурирует с уже названными тремя фаворитами, а также с фильмом "Спитак" Александра Котта (кстати, эта картина была выдвинута от Армении на соискание номинации на "Оскар").

Фильм "Собибор", который предпочла остальным Российская Оскаровская академия, вошел в рекомендательный список претендентов на звание "лучшего фильма" на "Золотом Орле", но в номинацию не попал.

В рекомендательном списке были такие фильмы, как "Хрусталь", выдвиженец на "Оскар" от Беларуси, "Царь-Птица", победитель 40-го юбилейного Московского кинофестиваля, а также такие сильные киноработы, как "Сердце мира", "Человек, который удивил всех", "Довлатов". Все они отмечены на престижных международных кинофестивалях, но, по мнению киноакадемиков, в пятерку сильнейших не вошли. Всего в рекомендательном списке на главную номинацию "Золотого Орла" был 31 фильм.

Для "РГ" эта в этом году премия особенная еще и потому, что наш коллега Павел Басинский, журналист и писатель, номинируется как лучший сценарист. Он вместе с Авдотьей Смирновой и Анной Пармас, - авторы сценария фильма "История одного назначения". И недавно Басинский с коллегами получили приз Гильдии киноведов и кинокритиков "Белый слон". Их сценарий специалисты, пишущие о кино, признали лучшим.

За звание лучшего зарубежного фильма в российском прокате сегодня борются картины "Звезда родилась", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и "Форма воды".

Кстати

Те, кому интересно в подробностях узнать, как проходило вручение 17-й национальной кинопремии "Золотой орел", могут следить за трансляцией, которая ведется на канале "Россия 1" сегодня с 00:40.

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