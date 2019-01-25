Мадуро намерен продолжать сотрудничество с Россией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая в пятницу на пресс-конференции, заявил, что российско-венесуэльское сотрудничество будет развиваться во всех сферах двусторонних отношений.

"Будет больше инвестиций в нефтяную, газовую и в телекоммуникационную сферы. Мы продолжим военное сотрудничество, - отметил Мадуро. - Президент Путин подтвердил мне свою поддержку".

Венесуэльский лидер подчеркнул, что Россия продолжает наращивать поставки пшеницы в Венесуэлу, увеличивает инвестиции в венесуэльскую нефтегазовую сферу, систему телекоммуникаций. Теснее становится военно-техническое сотрудничество.