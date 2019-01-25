Мадуро пообещал не покидать свой пост до 2025 года

Действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на то, что накануне США и ряд их союзников признали исполняющим обязанности президента Венесуэлы спикера оппозиционного парламента Хуана Гуаидо.

- Я - легитимный президент и продолжу оставаться у власти до истечения срока своих полномочий, до 2025 года, - сказал Мадуро в ходе заседания Верховного суда республики по случаю начала нового юридического года, которое транслируется в Twitter.

- Мы признаем Николаса Мадуро единстуенным законным президентом Венесуэлы, - написал в свою очередь в этой же соцсети председатель местного Верховного суда Майкл Морено.

Политический кризис в Венесуэле стремительно развивается. Накануне по стране прокатились многочисленные демонстрации как сторонников, так и противников действующей власти. На оппозиционном митинге в Каракасе глава местного парламента Хуан Гуаидо самопровозгласил себя президентом Венесуэлу. Тут же его поддержали и признали американцы, а за ними и ряд их региональных союзников.