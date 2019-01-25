Новая Hyundai Sonata превратилась в четырехдверное купе

В текущем году концерн Hyundai Motor Group (сюда входят Hyundai, Kia и Genesis) представит как минимум 13 новинок, и одной из них станет седан Hyundai Sonata новой, восьмой, генерации.

Разработка этого автомобиля находится уже на финальной стадии, о чем свидетельствуют шпионские фото, где автомобиль запечатлен полностью одетым в камуфляж. Несмотря на это, о внешности седана нового поколения уже можно сделать первые выводы.

На снимках, сделанных на дорогах эмирата Дубай, у новой "четырехдверки" можно рассмотреть такие свежие нюансы внешности, как острый спойлер, интегрированный в верхнюю часть крышки багажника и С-образную начинку фонарей, объединенных горизонтальной диодной планкой.

Вот и еще несколько интересных деталей: острые выступающие выштамповки бортов, шикарные колесные диски с изогнутыми спицами, купеобразная крыша, подоконная линия, взмывающая вверх ближе к тыльной части машины, крупные внешние зеркала с ножками на передних дверях и горбатый капот в стиле автомобилей Jaguar, призванный обеспечить помимо прочего безопасность пешеходов.

По данным корейской прессы, Hyundai Sonata восьмого поколения получит новые бензиновые моторы мощностью от 120 до 190 л.с., заряженное исполнение с двигателем от хэтчбека i30N, а также гибридную силовую установку.

Дебют "восьмой" Sonata пройдет в самое ближайшее время на мероприятии в Южной Корее, а затем пройдет ее более массовая премьера в США, вероятнее всего, на апрельском автосалоне в Нью-Йорке. До России эта новинка должна доехать в августе.