Opel возвращается в Россию

Сообщения о возвращении на российский рынок марки Opel появляются с завидной регулярностью. Буквально на днях "РГ" писала о том, что производство легковых автомобилей немецкой компании может возобновиться на питерском предприятии General Motors, где до 2015 года выпускались модели Chevrolet и Cadillac, и которое в этом месяце было продано белорусско-британскому СП "Юнисон". Эти сведения, впрочем, не были подтверждены официальным представительством концерна PSA в России (французскому концерну, как известно, принадлежит марка Opel).

И вот теперь неназванные источники издания "Авторевю" сообщили, что решен вопрос о выпуске коммерческой линейки автомобилей Opel на калужском предприятии "ПСМА Рус" (Peugeot Citroen Mitsubishi Automobiles). По предварительной информации, еще до конца текущего года на заводе планируется наладить производство минивэнов Opel Zafira Life (это перелицованная версия однообъемников Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller и Toyota ProAce Verso), а также "клона" моделей Citroen Jumpy и Toyota ProAce, фургона Opel Vivaro.

Как и в случае с сообщениями о возможном выпуске под Питером легковых моделей (поговаривали о возможности выпуска семейства Opel Astra и Opel Antara, равно как соплатформенных моделей концерна PSA), представители пиар-службы французского концерна не подтвердили таких планов.

Как рассказала "РГ" руководитель по связям с общественностью PSA Group в России Лилия Мокроусова, "новостей о возвращении автомобилей Opel в Россию нет. Статус остается прежним. Российский рынок интересен для бренда Opel. Просчитываются разные варианты, но конкретного решения пока не принято".

Между тем, опять-таки, согласно источникам "Авторевю", помимо крупных LCV Opel на калужском предприятии планируется наладить выпуск "каблучков" Peugeot Partner и Citroen Berlingo прошлого поколения, причем оборудование для их производства будет перевезено в Калугу с испанского завода компании, где выпуск таких автомобилей прекращен.

И, наконец, самое интересное. Согласно тем же сообщениям, завод "ПСМА Рус" к 2021 году полностью перейдет концерну PSA, соответственно компания Mitsubishi покинет эту площадку (сейчас там выпускаются кроссоверы Outlander и Pajero Sport), поскольку к этому времени уже будет готов проект выпуска SUV (по всей видимости, это новое поколение Outlander на общей платформе с Renault-Nissan, а такая машина, вероятнее всего, будет выпускаться на заводе Nissan в Санкт-Петербурге). К этому моменту на заводе "ПСМА Рус" вполне могут прописаться и новые легковые модели Opel.

Впрочем, директор по маркетингу и связям с общественностью ООО "ММС Рус" Илья Никоноров не подтвердил "РГ" планов ухода компании Mitsubishi c калужского предприятия в ближайшие три года.

"Нам тут нечего комментировать. У нас такой информации нет. Какой источник информации используется - неясно", - отметил он.