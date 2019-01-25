Опубликованы первые фото "убийцы" Tesla Model S от BMW

BMW's Tesla-fighting i4 electric four-door has been caught in disguise for the first time, showing a clear link to the next 4 Series Gran Coupe https://t.co/QWpkSnsDc7 — Autocar (@autocar) 25 января 2019 г.

В Сеть впервые просочились шпионские фотографии, на которых запечатлена новая модель BMW i4 - электрокар с инновационными технологиями углепластика, и внешностью в стиле концепт-кара BMW i Vision Dynamics, показанного в 2017 году на автосалоне во Франкфурте.

Снимки четко иллюстрируют, что с новым BMW i4 дизайнеры отошли от доселе царствующего тренда интегрировать электрический привод в автомобили c футуристическими кузовами, тяготеющими к однообъемности.

BMW i4 имеет все внешние признаки харизматичного и агрессивного четырехдверного купе и во многом напоминает модель BMW 4 Series Gran Coupe. Другие характерные приметы новинки - новая крупная решетка радиатора, которая выпирает из-под камуфляжа, раздутые колесные арки, длинная колесная база и небольшие свесы.

Известно, что BMW i4 будет базироваться на универсальной модульной платформе CLAR, являющейся основой для всех трехобъемных моделей BMW - от третьей до седьмой серии, приспособленная для дизельных, бензиновых, гибридных и полностью электрических приводов.

Предполагается, что запас хода у серийной BMW i4 превысит 600 км, а на ускорение до "сотни" будет уходить порядка четырех секунд. Планируется выпуск как заднеприводных, так и в полноприводных версий. Первые исполнения получат один электромотор, вторые - два, разнесенные по осям.

Выпуск новинки будет налажен на головном предприятии BMW в Мюнхене. Продажи BMW i4 намечены на 2021 год.