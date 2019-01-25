Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Новая Hyundai Sonata превратилась в четырехдверное купе 16:03
100 автомобилей получили электронные паспорта транспортных средств 15:02
Составлен топ-10 самых дорогих автомобильных брендов мира 14:01
Видео: жена уберегла водителя от страшного ДТП 12:16
25.01.2019 17:00
Рубрика: Легковые авто

Опубликованы первые фото "убийцы" Tesla Model S от BMW

Текст: Борис Захаров

В Сеть впервые просочились шпионские фотографии, на которых запечатлена новая модель BMW i4 - электрокар с инновационными технологиями углепластика, и внешностью в стиле концепт-кара BMW i Vision Dynamics, показанного в 2017 году на автосалоне во Франкфурте.

Снимки четко иллюстрируют, что с новым BMW i4 дизайнеры отошли от доселе царствующего тренда интегрировать электрический привод в автомобили c футуристическими кузовами, тяготеющими к однообъемности. 

Фото: скриншот с www.youtube.com
Финский фанат гонок собрал видеоподборку аварий BMW

BMW i4 имеет все внешние признаки харизматичного и агрессивного четырехдверного купе и во многом напоминает модель BMW 4 Series Gran Coupe. Другие характерные приметы новинки - новая крупная решетка радиатора, которая выпирает из-под камуфляжа, раздутые колесные арки, длинная колесная база и небольшие свесы.

Известно, что BMW i4 будет базироваться на универсальной модульной платформе CLAR, являющейся основой для всех трехобъемных моделей BMW - от третьей до седьмой серии, приспособленная для дизельных, бензиновых, гибридных и полностью электрических приводов.

Предполагается, что запас хода у серийной BMW i4 превысит 600 км, а на ускорение до "сотни" будет уходить порядка четырех секунд. Планируется выпуск как заднеприводных, так и в полноприводных версий. Первые исполнения получат один электромотор, вторые - два, разнесенные по осям.

Выпуск новинки будет налажен на головном предприятии BMW в Мюнхене. Продажи BMW i4 намечены на 2021 год.

Mercedes-Benz и BMW будут делать автомобили вместе
Рестайлинговая "семерка" BMW удивила брутальным "фасадом"
#BMW