Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Видео: жена уберегла водителя от страшного ДТП 12:16
Opel возвращается в Россию 10:15
Видео: Американец поставил на пикап маленькие колеса от погрузчика 09:08
10 иномарок с пробегом, которые чаще всего покупали в России 24.01.2019
25.01.2019 11:30
Рубрика: Легковые авто

Первый кроссовер Genesis засветился на тестах

Текст: Борис Захаров

Мода на премиальные купеобразные кроссоверы не обошла стороной Genesis. В Сети появились фото, на которых впервые запечатлен серийный среднеразмерный SUV корейской премиум-марки.

Корпус автомобиля частично скрыт камуфляжем, но все равно очевидно, что эта новинка унаследовала много внешних элементов у шоу-кара GV80, который был впервые показан в 2017 году на Нью-Йоркском автосалоне.

Как отмечают западные автомобильные СМИ, в основу серийной модели ляжет шасси, на котором будет базироваться седан G80 нового поколения. А от нью-йоркского прототипа серийный автомобиль позаимствует решетку радиатора, массивные колесные арки и оптику. Внешние зеркала в отличие от концепта - традиционные, смонтированные на панелях передних дверей.

Фото: Пресс-служба Kia
Самый роскошный автомобиль Kia начали выпускать в России

Длинный капот - пишет издание Autoblog - намекает на то, что под капотом с большой степенью вероятности пропишутся продольно устанавливаемые моторы, а базовая платформа будет заднеприводной с опциональным полным приводом. На заснятом замаскированном SUV использованы 20-дюймовые колеса, однако опционально, вероятнее всего, предложат колеса даже еще большего диаметра.

Журналисты также комментируют факт наличия у "засветившегося" SUV крупноячеистой светлой решетки радиатора и предполагают, что она получит трехугольное заострение, как у вышеназванного концепта и нового седана Genesis G90, показанного в конце 2018 года на мероприятии в Сеуле. Еще одно предположение, которые делают западные эксперты, касается кормовой части нового среднеразмерного SUV. Предполагается, что под мощным тыльным камуфляжем скрывается покатая "корма" в стиле BMW X6. Впрочем, пока это предположение.

Ожидается, что первый серийный кроссовер Genesis дебютирует ближайшей осенью, получит название GV80, будет конкурировать с Audi Q7, Mercedes-Benz GLE и BMW X5. Автомобиль оснастят мощными атмосферными и турбированными бензиновыми моторами.

ГАИ заподозрили в попытках поделить автомобили на "свои" и "чужие"
Флагманскому седану Genesis добавили злости
#Genesis