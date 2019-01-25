Первый кроссовер Genesis засветился на тестах

Genesis GV80 – our first look at the brand's first SUV Heavily covered, but we still get a good look at the Genesis crossover. pic.twitter.com/H2lsRSE8Os — New Turbos (@Newturbos) 24 января 2019 г.

Мода на премиальные купеобразные кроссоверы не обошла стороной Genesis. В Сети появились фото, на которых впервые запечатлен серийный среднеразмерный SUV корейской премиум-марки.

Корпус автомобиля частично скрыт камуфляжем, но все равно очевидно, что эта новинка унаследовала много внешних элементов у шоу-кара GV80, который был впервые показан в 2017 году на Нью-Йоркском автосалоне.

Как отмечают западные автомобильные СМИ, в основу серийной модели ляжет шасси, на котором будет базироваться седан G80 нового поколения. А от нью-йоркского прототипа серийный автомобиль позаимствует решетку радиатора, массивные колесные арки и оптику. Внешние зеркала в отличие от концепта - традиционные, смонтированные на панелях передних дверей.

Длинный капот - пишет издание Autoblog - намекает на то, что под капотом с большой степенью вероятности пропишутся продольно устанавливаемые моторы, а базовая платформа будет заднеприводной с опциональным полным приводом. На заснятом замаскированном SUV использованы 20-дюймовые колеса, однако опционально, вероятнее всего, предложат колеса даже еще большего диаметра.

Журналисты также комментируют факт наличия у "засветившегося" SUV крупноячеистой светлой решетки радиатора и предполагают, что она получит трехугольное заострение, как у вышеназванного концепта и нового седана Genesis G90, показанного в конце 2018 года на мероприятии в Сеуле. Еще одно предположение, которые делают западные эксперты, касается кормовой части нового среднеразмерного SUV. Предполагается, что под мощным тыльным камуфляжем скрывается покатая "корма" в стиле BMW X6. Впрочем, пока это предположение.

Ожидается, что первый серийный кроссовер Genesis дебютирует ближайшей осенью, получит название GV80, будет конкурировать с Audi Q7, Mercedes-Benz GLE и BMW X5. Автомобиль оснастят мощными атмосферными и турбированными бензиновыми моторами.