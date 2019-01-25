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25.01.2019 12:35
Рубрика: Экономика

Пяти бизнесменам из "списка Титова" разрешено вернуться в РФ

Текст: Роман Маркелов
Генпрокуратура сняла препятствия к возвращению в Россию пяти фигурантов из "списка Титова". Об этом говорится в релизе пресс-службы бизнес-омбудсмена, поступившем в "РГ".
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В релизе сказано, что о снятии препятствий сообщил замгенпрокурора России Виктор Гринь в письме бизнес-омбудсмену Борису Титову. Речь идет о находящихся в федеральном розыске пяти предпринимателях. Это Юлия Макурина (ООО "Афина"), Алексей Байгушев (ГК "Квартстрой"), Андрей Марков (ООО "Новый Век-Агро"), Алексей Новичков (ОАО "Модус") и Владимир Артюшин (ИП, операции с недвижимым имуществом, строительство).

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В ноябре 2018 года Борис Титов направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть возможность обеспечить гарантии неприменения к девяти предпринимателя заключения под стражу, если они вернутся в Россию. По его словам, в отношении четырех других предпринимателей возможное заключение под стражу признано законным. Титов указал, что это не означает прекращения работы с их обращениями.

Так называемый "список Титова" был составлен в феврале прошлого года после встречи бизнес-омбудсмена с покинувшими Россию бизнесменами (в их отношении возбуждены уголовные дела) в британской столице. Тогда Титов озвучил имена 16 предпринимателей, скрывающихся от российского правосудия. Позднее, к ноябрю 2018 года список расширился до 52 имен. Отмечается, что по 38 из них прорабатывалась возможность возвращения в Россию. Комментируя ситуацию, в Кремле заявили, что дело каждого фигуранта "списка Титова" будет рассмотрено индивидуально.

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