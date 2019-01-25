Полиция задержала более ста человек за беспорядки в центре Афин

Не менее 133 человек задержала полиция в четверг вечером у греческого парламента, где собрались противники переименования бывшей югославской Республики Македонии в Республику Северная Македония.

Акция протеста проходила на площади Синтагма. В какой-то момент группа анархистов в противогазах и черных платках на лицах попыталась прорваться на территорию парламента. Молодые люди стали бросать в полицейских камни, палки и другие тяжелые предметы. Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ. Об этом сообщает ТАСС.