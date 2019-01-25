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25.01.2019 05:30
Рубрика: В мире

Полиция задержала более ста человек за беспорядки в центре Афин

Не менее 133 человек задержала полиция в четверг вечером у греческого парламента, где собрались противники переименования бывшей югославской Республики Македонии в Республику Северная Македония.

Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis
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Акция протеста проходила на площади Синтагма. В какой-то момент группа анархистов в противогазах и черных платках на лицах попыталась прорваться на территорию парламента. Молодые люди стали бросать в полицейских камни, палки и другие тяжелые предметы. Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ. Об этом сообщает ТАСС.

В мире Европа Греция
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