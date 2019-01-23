Почему в Греции болезненно относятся к переименованию Македонии

24 января парламент Греции должен проголосовать по вопросу ратификации Преспанского соглашения с Македонией и, как ожидается, согласиться с предложенным правительством Алексиса Ципраса переименованием этой страны в Республику Северная Македония. На этом будет поставлена точка в почти 30-летнем споре Афин и Скопье из-за государственного названия бывшей югославской республики, которую к крайнему раздражению греков нередко путали с одноименным регионом Эллады.

Решение "замороженного" на десятилетия конфликта двух стран даст возможность "северомакедонцам" быстро интегрироваться в НАТО и ЕС, которые внаглую и без оглядки на общественное мнение продавливали втягивание очередного балканского государства в евроатлантическое пространство.

Между тем, чем ближе Греция подходит к "точке невозврата" - после нее соседнюю страну придется официально признать в качестве пусть и Северной, но все-таки Македонии - тем сильнее поляризуется греческое общество. Его большая часть крайне негативно относится к Преспанскому соглашению и считает этот документ, подписанный правительствами двух стран летом прошлого года, настоящим национальным предательством. Почему греки так чувствительны к "македонской проблеме", и отчего ее форсированное решение Алексисом Ципрасом может вызвать серьезные проблемы для Эллады в будущем, разбирался корреспондент "РГ".

О чем говорят царские гробницы

Для большинства ежегодно посещающих Грецию десятков миллионов туристов слово "Македония" в основном ассоциируется исключительно с одним из самых прославленных полководцев всех времен и народов Александром Македонским. Между тем, Македония - богатый и крупный регион на севере Греции со своей древней столицей Пеллой и современной Салониками - занимает едва ли не ключевое место в истории Эллады.

Именно македонцы в IV веке до н.э. подчинили себе всю территорию Древней Греции, переняли обычаи афинян, а впоследствии создали эллинистическую империю, завоевав территории от Индии на востоке до Египта на юге.

"Отец истории" Геродот в своих трудах много писал о Македонии, ведь с ней связаны одни из наиболее славных страниц Древней Греции", - рассказывает мне Вассилис Кириазис, сотрудник музейного комплекса "Царские гробницы" в деревушке Вергина, что в 450 километрах и 5 часах езды к северу от Афин.

Здесь в 1977 году археологи в первозданном виде нашли усыпальницу Филиппа II - отца Александра Македонского - с сотнями уникальных артефактов. Проводя индивидуальную экскурсию для российского журналиста по последнему пристанищу царя македонян, мой гид втолковывает мне: македонская идентичность принадлежит исключительно Греции, и никому другому не позволено на нее претендовать.

"Смотри, вот надгробные плиты македонской знати. Видишь, здесь можно разобрать имена, написанные на древнегреческом. Это язык, на котором они говорили и который мы - современные греки - до сих пор можем прочитать. И эти имена - Филипп (в переводе с древнегреческого - любитель коней) или Александр (защитник людей) интуитивно понятны нам. Македонцы поклонялись греческим богам, верили в мифологию. Вот, на их доспехах можно рассмотреть сцены из мифов, включая похищение Персефоны в подземное царство Аидом, подвиги Геракла, битвы богов Олимпа…", - показывает собеседник на идеально сохранившиеся за прошедшие 2400 лет щиты и шлемы.

"А ты знаешь, что происходит по ту сторону границы?" - Вассилис указывает рукой на север, в сторону государства, которое в Греции пока еще называют не иначе как БЮРМ - бывшая югославская республика Македония. - "Там пытаются украсть нашу историю, утверждают, что, мол, настоящие македонцы это они. Дошло до того, что они умыкнули у нас на свой флаг Вергинское солнце - символ древнемакедонских царей! Кстати, посмотри, вот он перед тобой на золотом ларце с останками Филиппа II".

На уникальной красоты саркофаге из чистого золота действительно искусно выгравировано стилизованное солнце с 16-ю лучами. Один в один, как на флаге отколовшейся от Югославии республики Македония в начале 1990-х годов.

"В Скопье могут поставить себе хоть сотни древнегреческих статуй и ирредентистских символов, но оттого они не станут македонцами. Это наше греческое название, это наша история, и никому другому мы ее не отдадим. Пусть они называют свою страну, как хотят, но только не Македонией", - сухо отрезает мой собеседник.

Когда же речь заходит о предстоящем официальном признании Афинами соседней страны в качестве Северной Македонии, эмоции грека, и без того болезненно воспринимающего эту надвигающуюся "национальную катастрофу", начинают бить через край.

"Правительство Алексиса Ципраса делает все, что требуют от него американцы и немцы. Ему сказали, что БЮРМ должна войти в НАТО, вот этот колотуба (по-гречески - "перевертыш" - "РГ") и взял под козырек. На мнение простого народа и национальные интересы нашей страны ему просто наплевать. Но я знаю наверняка - ни один человек в Вергине и в других македонских городах за Ципраса больше никогда в жизни не проголосует", - не скрывая своего раздражения говорит Вассилис Кириазис.

Северная Македония раскалывает Грецию

По данным последних социологических опросов, более 70 процентов греков выступают против условий Преспанского соглашения, согласно которому Афины обязаны признать измененное конституционное название северного соседа и тем самым разблокировать свежепереименованной Республике Северная Македония дорогу в НАТО и ЕС.

Градус общественного недовольства политикой правительства Алексиса Ципраса по "македонскому вопросу" наглядно подтверждают массовые демонстрации, которые продолжаются в Греции с прошлого года.

Так, в январе 2018-го во втором по величине городе страны Салоники на протестную акцию, по данным ее организаторов, вышли почти 500 тысяч человек. А в феврале прошлого года на митинге под лозунгом "Македония - это Греция" на центральной площади Афин его оргкомитет насчитал 1,4 миллиона человек или каждого десятого грека! И если раньше выступления проходили мирно, то массовая демонстрация "Руки прочь от Македонии" на афинской площади Синтагма, основным требованием которой стало проведение общенационального референдума по этому вопросу, в минувшее воскресенье завершилась настоящим побоищем протестантов с полицией. В результате в больницах оказались 25 травмированных правоохранителей, а десятки участников протеста пострадали от примененного силовиками слезоточивого газа. Комментаторы в Афинах все больше говорят о том, что накал общественных страстей по этому чувствительному для греков вопросу достиг своего апогея.

Эмоции бурлят и в 300-местном парламенте Греции, который на прошлой неделе с минимальным перевесом - 151 голос "за" при 148 голосах "против" - выдал правительству Ципраса вотум доверия. При этом вопрос о доверии действующему кабинету министров поставил сам премьер. Это произошло после того, как из-за разногласий по поводу "Преспанской сделки" правящую коалицию покинули ряд депутатов партии "Независимые греки", включая ее лидера и министра обороны страны Паноса Камменоса.

Местные обозреватели отмечают: получение Алексисом Ципрасом вотума доверия со стороны местных парламентариев стало репетицией форсированной с подачи западных стран ратификации противоречивого Преспанского соглашения. Ожидается, что оно также будет утверждено с минимальным перевесом в один или два голоса, поскольку все оппозиционные партии выступают категорически против взятого Афинами, по их мнению, курса "на сдачу греческой Македонии".

Как этот курс отразится на политическом будущем самого Ципраса, а главное - сумеет ли нынешний премьер-министр Греции за оставшиеся до очередных парламентских выборов считанные месяцы переключить внимание греков на что-либо позитивное, например, отмену очередных урезаний пенсий по требованию внешних кредиторов Афин - остается только гадать. Пока же на волне подъема греческого патриотизма и национализма бурно растут рейтинги в основном правых и ультраправых политических сил.

В преддверии завтрашнего голосования к депутатам греческого парламента Греции с открытым письмом обратился всемирно известный композитор Микис Теодоракис. В нем он призвал законодателей "не совершать преступления против Греции" и не ратифицировать соглашение со Скопье, а провести общенациональный референдум в Элладе по этому болезненному вопросу.

"Необходимо противостоять фальсификации истории и быть бдительными для сохранения нашего национального единства, которое находится в зоне риска из-за международных сил, открыто целящихся в Балканский регион. Опыт Югославии еще не забыт. Следующей жертвой будет наша страна", - приводит тревожные слова Теодоракиса греческая газета "Proto Thema".

Призрак Югославии бродит по Балканам

Профессор международного права и внешней политики в Афинском университете Пандион Ангелос Сиригос, держа в руках текст Преспанского соглашения, объясняет корреспонденту "РГ", почему оно не только не является идеальным для Греции, но и сильно вредит интересам его страны.

"Вспомните ситуацию вокруг Сербии и Косово. Если бы я сказал вам в 1980 или 1985 году о том, что НАТО совершит интервенцию в интересах косовских албанцев, вы бы меня спросили, о чем и о ком вообще идет речь. Но НАТО это сделало в 1999 году. Поймите, мы хотим стабильности в нашем регионе, но то, как другая сторона может использовать слово "Македония", подрывает эту стабильность", говорит Сиригос.

Конечно, говорит греческий профессор, никто в Афинах не боится самой Северной Македонии или ее армии. И, смеясь, рассказывает расхожую шутку про то, как в Скопье решили захватить Салоники, "послав туда все два имеющихся в БЮРМ танка".

Но переходя на серьезный лад, поясняет: в прошлом веке в границы современной Греции уже три раза вторгались агрессоры под предлогом защиты, а на самом деле - захвата греческой Македонии - в 1912, 1914 и 1941 годах. И во всех случаях ее считали своей, будь то югославы в период Балканской войны или болгары в период Первой и Второй мировых войн.

"Греции следует опасаться не Республики Северная Македония, а внешних влиятельных сил, которые в будущем могут использовать эту страну для достижения своих геополитических целей в нашем регионе. Их желание протолкнуть греко-македонскую сделку на нынешних условиях должно нас настораживать", - задумываясь, говорит Ангелос Сиригос.

А на мой вопрос, почему же на самом деле НАТО маниакально пытается расшириться на Балканах за счет Македонии, армия которой едва дотягивает до 8 тысяч человек при десяти вертолетах, собеседник говорит следующее:

"Очевидно, что сегодня Североатлантический альянс пытается втянуть весь балканский регион в зону своего влияния. "Черные дыры" с точки зрения Брюсселя - это БЮРМ и территория вокруг Сербии и Косово. Все остальные страны вокруг уже являются членами НАТО. За исключением Боснии и Герцеговины, где присутствуют европейские силы безопасности, фактически представленные теми же натовскими странами. Никакой реальной прибавки безопасности альянсу от вступления в него Македонии, конечно же, не будет. Речь банально идет о геополитических играх и желании окончательно выдавить Россию с Балкан".