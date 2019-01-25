Правительство утвердило план зарубежных выставок Беларуси

Для успешного продвижения белорусских технологий, научных разработок, товаров и услуг на внешний рынок правительство страны скоординировало и утвердило план национальных выставок за рубежом на текущий год. Документ кабинета министров размещен на сайте правительства.

География национальных экспозиций охватывает большинство континентов мира. В первом полугодии, например, они будут представлены на международной выставке сельского хозяйства и животноводства, продуктов питания и упаковочных технологий в нигерийском Лагосе, на международной выставке автоматизации производства в Сеуле (Республика Корея), а также на международной выставке сельского хозяйства и животноводства в аргентинском Армстронге.

Белорусские изделия и технологии будут развернуты и на международной выставке гостиничного бизнеса и сельского хозяйства в африканском Найроби, на международной промышленной выставке в пакистанском Лахоре и на выставке в столице Индонезии - Джакарте.

Кроме того, Беларусь будет представлена на второй Китайской международной выставке импорта в Шанхае и международной выставке в Риге. В плане правительства РБ значится и подготовка национальной экспозиции к Всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае.