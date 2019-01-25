Путин и Мадуро не обсуждали помощь Венесуэле

Ни вчера в телефонном разговоре на высшем уровне, ни сегодня, власти Венесуэлы не просили Москву о помощи.

Тема возможной финансовой или военной помощи во время телефонного разговора Владимира Путина и Николаса Мадуро не обсуждалась. "Нет", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, что в телефонном разговоре вчера вечером российский лидер выразил поддержку властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса.