ЦБ отозвал лицензию у банка "Еврокапитал-Альянс"

Банк России 25 января отозвал лицензию у банка "Еврокапитал-Альянс" из Переславля-Залесского. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Основным видом деятельности банка было предоставление банковских гарантий с привлечением узкого круга посредников на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях, указывает ЦБ. По данным Банка России, портфель выданных кредитной организацией гарантий составлял около девяти миллиардов рублей и превысил размер ее собственных средств более чем в семь раз.

Формальный подход к оценке деятельности принципалов приводил к систематическому занижению принятых банком кредитных рисков по предоставленным банковским гарантиям, по этому поводу ему отправлялись предписания. Также "Еврокапитал-Альянс" был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, отмечается в сообщении ЦБ. Банк России восемь раз за последний год применял различные меры в отношении банка.

Также регулятор обнаружил в банке признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о таких операциях направлена Банком России в правоохранительные органы.

"Еврокапитал-Альянс" занимал 322 место по величине активов в банковской системе, входил в систему страхования вкладов. Выплаты его вкладчикам начнутся не позже 8 февраля, говорится в сообщении АСВ. Клиенты-физлица, индивидуальные предприниматели, представители малого бизнеса могут вернуть до 1,4 миллиона рублей.

