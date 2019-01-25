Число жертв ДТП под Белгородом выросло до трех

В больнице под Белгородом умер один из пострадавших в дорожной аварии, произошедшей 15 января на федеральной трассе, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Напомним, что в этом же ДТП погибли два человека - водитель и пассажир LADA Kalina, их тела обнаружили на месте столкновения легкового авто и микроавтобуса "Газель", принадлежащей одному из предприятий.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд LADA на встречную полосу, где в этот момент ехала "Газель". Пока еще трое пострадавших в ДТП находятся в больнице.