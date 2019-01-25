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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Спартак" разгромил "Зенит" на предсезонном турнире

Текст: Данила Жиляев
Фото: Александр Ступников / РИА Новости Фото: Александр Ступников / РИА Новости
Фото: Александр Ступников / РИА Новости

Московский "Спартак" одержал разгромную победу над петербургским "Зенитом" на товарищеском турнире в Катаре. Встреча, завершилась со счетом 3:0 в пользу "красно-белых".

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В середине первого тайма в течение минуты москвичи забили дважды - отличились Георгий Мелкадзе и Денис Глушаков. А уже после перерыва точку в матче поставил Луис Адриано.

"Всегда приятно побеждать, тем более с таким счетом! И тем более у такой сильной команды, как "Зенит". 3:0 - очень хороший счёт, - сказал полузащитник "Спартака" Софьян Ханни, чьи слова приводит Чемпионат.com. - Физическое состояние? Понятно, что у нас много тренировок, но постепенно мы набираем кондиции".

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