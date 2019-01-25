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25.01.2019 14:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: Возбуждено дело по факту пропажи иконы из музея

Текст: Иван Петров
Полицейские возбудили уголовное дело по факту исчезновения иконы "Богоматерь Смоленская Шуйская" из Государственного исторического музея. Об этом стало известно 25 января. Уголовное дело по факту пропажи иконы возбуждено по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ "кража в особо крупном размере".
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что от музейной организации в отдел полиции по району Китай-город поступило сообщение о краже предмета, представляющего историческую ценность. В рамках возбужденного уголовного дела в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление виновных, их задержание и розыск пропавшей ценности. В ближайшее время полицейские планируют изучить записи с камер видеонаблюдения, установленных в музее.

Отмечается, что пропажу иконы работники музея выявили еще 4 декабря 2018 года, однако в правоохранительные органы почему-то сразу не обратились. В Государственном историческом музее рассказали, почему так произошло. Оказалось, что пропажу пытались разыскать своими силами, да и говорить о том, что она украдена на 100 процентов нельзя даже сейчас.

Фото: "Букинист"
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"Икона "Богоматерь Смоленская Шуйская" (Вологда, XVI в.) в августе 2018 года вернулась в фонд древнерусской живописи Исторического музея после экспонирования в Мурманском художественном музее. В начале декабря 2018 года при подготовке плановой выставки в Историческом музее икона не была выдана хранителем для экспонирования. По данному факту было назначено служебное расследование и сверка коллекции хранителя, в ходе которой икона не была обнаружена", - говорится в сообщении музея.

В пресс-службе музея пояснили, что в настоящее время проводится полная сверка фонда древнерусской живописи (около 30 тыс. единиц хранения), только по результатам которой можно будет официально заявить о том, что икона не найдена. "Более года фонды отдела древнерусской живописи Исторического музея находятся во временном хранилище в складированном состоянии на время реставрации в помещениях стационарного фондохранилища, что создает сложности в деле учета и процессе необходимой обработки фондов", - пояснили в организации культуры.

Ранее сообщалось, что пропажу иконы выявили перед выставкой "Русский север", которая открылась в Государственном историческом музее 4 декабря 2018 года, когда старший научный сотрудник отдела древнерусской живописи не смогла предоставить икону "Богоматерь Смоленская Шуйская". В то же время ответственный хранитель фонда икон не смогла внятно объяснить, почему она отсутствует в фондохранилище.

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