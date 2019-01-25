Устроившего стрельбу под Красноярском школьника задержали

Ученика девятого класса, устроившего стрельбу возле школы в поселке Абалаково Красноярского края, задержали.

Сейчас он находится в одном из региональных отделов полиции. Информацию подтвердили в следственном комитете, передает РИА Новости.

Напомним, подросток успел сделать четыре выстрела в воздух. Благодаря оперативным действиям полиции, никто не пострадал - у школьника вовремя отняли ружье. Предварительная причина произошедшего - конфликт с одноклассниками. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России взяло на контроль ситуацию со стрельбой в Сибири.