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25.01.2019 18:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Устроивший стрельбу у школы подросток помещен в реабилитационный центр

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Подростка, устроившего днем стрельбу рядом со школой поселка Абалаково в Красноярском крае, после задержания поместили в лесосибирский социально-реабилитационный центр помощи семье и детям.

Фото: istockphoto.com
Названа возможная причина стрельбы в школе под Красноярском

Как уточнили в краевом СК, школьнику в ближайшее время изберут меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

15-летний подросток подозревается в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений: он успел сделать только несколько выстрелов в воздух и в пустой автомобиль, после чего вызванный сотрудниками школы участковый отобрал у мальчика ружье. Пострадавших в результате ЧП нет.

В субботу задержанного должны допросить в присутствии адвоката и законного представителя. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать конфликт с одноклассниками.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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