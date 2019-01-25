Устроивший стрельбу у школы подросток помещен в реабилитационный центр

Подростка, устроившего днем стрельбу рядом со школой поселка Абалаково в Красноярском крае, после задержания поместили в лесосибирский социально-реабилитационный центр помощи семье и детям.

Как уточнили в краевом СК, школьнику в ближайшее время изберут меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

15-летний подросток подозревается в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений: он успел сделать только несколько выстрелов в воздух и в пустой автомобиль, после чего вызванный сотрудниками школы участковый отобрал у мальчика ружье. Пострадавших в результате ЧП нет.

В субботу задержанного должны допросить в присутствии адвоката и законного представителя. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать конфликт с одноклассниками.