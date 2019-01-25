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25.01.2019 09:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кадыров потребовал у украинского депутата извинений за поступок в ПАСЕ

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Фото: Денис Абрамов/ТАСС Фото: Денис Абрамов/ТАСС
Фото: Денис Абрамов/ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров заступился за российскую журналистку Ольгу Скабееву, которую толкнул украинский депутат Борислав Береза. Об этом он заявил на своей странице во "ВКонтакте" . 

Фото: iStock
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Руководитель республики обратил внимание на тот факт, что случись подобный инцидент где-то в России с украинской журналисткой, это послужило бы поводом для обсуждения во всем мире. Однако после инцидента в здании международной организации все "молчат, как будто в рот воды набрали. "О какой объективности и справедливости можно после этого говорить?", - считает глава ЧР.

Кадыров также призвал жителей Украины обратить внимание,  на то, кто сегодня вершит судьбу народа и страны. А депутата Березу он потребовал извиниться перед оскорбленной им журналисткой. "Обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!", - заявил Кадыров.

Напомним, инцидент произошел во время Парламентской ассамблеи Совета Европы. Скабеева присутствовала на интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко. Когда она попыталась задать вопрос, Береза, который находился рядом, толкнул девушку. Его попросили объяснить свои действия, и он ответил, что не считает Скабееву журналисткой.

Между тем

Как сообщает официальный сайт телеканала "Россия-1", действия депутата Березы и поддержавшего его украинского журналиста будет рассматривать специально созванная этическая комиссия в Совете Европы.

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