Кадыров потребовал у украинского депутата извинений за поступок в ПАСЕ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заступился за российскую журналистку Ольгу Скабееву, которую толкнул украинский депутат Борислав Береза. Об этом он заявил на своей странице во "ВКонтакте" .

Руководитель республики обратил внимание на тот факт, что случись подобный инцидент где-то в России с украинской журналисткой, это послужило бы поводом для обсуждения во всем мире. Однако после инцидента в здании международной организации все "молчат, как будто в рот воды набрали. "О какой объективности и справедливости можно после этого говорить?", - считает глава ЧР.

Кадыров также призвал жителей Украины обратить внимание, на то, кто сегодня вершит судьбу народа и страны. А депутата Березу он потребовал извиниться перед оскорбленной им журналисткой. "Обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!", - заявил Кадыров.

Напомним, инцидент произошел во время Парламентской ассамблеи Совета Европы. Скабеева присутствовала на интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко. Когда она попыталась задать вопрос, Береза, который находился рядом, толкнул девушку. Его попросили объяснить свои действия, и он ответил, что не считает Скабееву журналисткой.

Между тем

Как сообщает официальный сайт телеканала "Россия-1", действия депутата Березы и поддержавшего его украинского журналиста будет рассматривать специально созванная этическая комиссия в Совете Европы.