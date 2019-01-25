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25.01.2019 13:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье трое мужчин убили ветерана войны ради 20 тысяч рублей

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае раскрыли громкое убийство участницы Великой Отечественной войны. Как оказалось, трое молодых людей совершили преступление ради 20 тысяч рублей, сообщили в пятницу в краевом следственном управлении СК РФ.

Как сообщалось ранее, нападение произошло 10 января в селе Курсавка Андроповского района Ставропольского края. В дом к одинокой 97-летней Надежде Стратийчук двое преступников пролезли через окно, еще один ждал их на улице. Они накрыли женщину одеялом, избили, а потом похитили паспорт и 20 тысяч рублей. Эти деньги пенсионерка откладывала на свои похороны.

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Женщину госпитализировали с многочисленными травмами, но через два дня она скончалась в больнице. Следственные органы края сразу после нападения возбудили уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ "Разбой", а после гибели ветерана дополнительно открыли дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Расследование дела поручили отделу по особо важным делам.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, вскоре удалось поймать и нападавших. Все они в момент задержания были в Ставрополе.

По данным следователей, ими оказались трое жителей Ростовской области 1998 и 1994 годов рождения. Весной 2018 года они меняли окна пенсионерке и уже тогда украли у женщины деньги, а 10 января решили вернуться вновь за наживой.

Сейчас преступники задержаны. Решается вопрос об их аресте. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

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