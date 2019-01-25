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25.01.2019,  
10:16
Текст:  Светлана Цыганкова

Минобороны РФ рассекретило уникальные документы о блокаде Ленинграда

Уникальные документы Центрального архива Минобороны России, многие из которых недавно рассекретили, представили на сайте МО РФ. Они приурочены к 75-летию снятия блокады Ленинграда. Подавляющая их часть посвящена "Дороге жизни" - единственной транспортной магистрали, проходившей через Ладожское озеро и связывавшей блокированный город с тыловыми районами страны.

Фото: Россия 1
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Здесь и постановление военного совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 года о строительстве зимней дороги, об эвакуации людей по фронтовой дороге от 6 декабря 1941 года, о строительстве подводного бензопровода, схема эвакуации раненых и больных в навигационный период 1942 года и многие другие документы. Общее количество грузов, перевезенных в Ленинград по "Дороге жизни" за весь период ее действия, составило более 1,615 миллиона тонн. За это же время было эвакуировано около 1,376 миллиона человек.

На сайте Министерства обороны представлены и рассекреченные данные о том, что в 1942 году командование Балтийского Флота провело уникальную операцию. На Ладожское озеро перебросили советские малые подводные лодки "М-77" и "М-79". Они проводили разведку, наблюдали за подходами к базам, коммуникациям, побережьям, островам противника.

Кстати, перевезли замаскированные подводные лодки по железной дороге на специальных платформах в июне 1943 года со станции Дача Долгорукова. Делали это с большой осторожностью - отключали высоковольтные линии, пересекавшие железнодорожный путь, соблюдали определенный скоростной режим.

Экипажи подлодок выполняли поставленные перед ними задачи. О некоторых операциях рассказывают документы, представленные на сайте Минобороны РФ.

Военная блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года - 872 дня. Единственный путем сообщения оставался маршрут через Ладожское озеро. По официальным данным, от голода в блокаду умерли 632 тысячи 253 человека. За массовый героизм и мужество в защите Родины Ленинграду присвоили звание Город-герой 8 мая 1965 года.

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