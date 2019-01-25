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25.01.2019 10:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге открылась конференция "Праведники живут во веки..."

Текст: Татьяна Хорошилова
В Петропавловской крепости Санкт-Петербурга открылась международная научная конференция "Праведники живут во веки...". Она проходит в рамках XXI Елисаветинско-Сергиевских чтений и завершает цикл торжественных и просветительских мероприятий памяти святых царственных страстотерпцев, святых преподобномучениц Великой княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары, Великого князя Михаила Александровича, Великих князей и князей императорской крови - мучеников алапаевских и петроградских.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Чтения проходят в Государственном музее истории Санкт-Петербурга Петропавловской крепости неслучайно, здесь ровно 100 лет назад - 24 января 1919 года - были расстреляны Великие князья Павел Александрович, Дмитрий Константинович, Николай Михайлович и Георгий Михайлович. Их трагическая гибель стала последним звеном в преступной цепи убийств представителей Российского Императорского Дома и послужила началом развязывания "красного террора" в стране. Поэтому конференция началась с литургии и панихиды.

Конференция "Праведники живут во веки..." Трагедия России. Петроград.1919" проводится Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

"В 2018 году мы провели много мемориальных мероприятий, посвященных жизни царской семьи Романовых, - рассказывает глава Фонда Анна Громова. - Первая научная сессия конференции прошла в Москве в день рождения Великой княгини Елизаветы Федоровны - 1 ноября 2018 года - в рамках юбилейного Всемирного русского народного собора в Кремле".
Глеб Боткин и его прощальная сказка для царской семьи

Под научным руководством ЕСПО был открыт музей "Напольная школа в городе Алапаевске", а также создан Музей семьи императора Николая II в Тобольске, где царская семья содержалась под арестом с августа 1917 по апрель 1918 года.

12 декабря 2018 года Фондом ЕСПО была открыта выставка "Российская благотворительность под покровительством Императорского Дома Романовых" в 11 залах Екатерининского дворца "Царицыно". В экспозиции, охватывающей 300-летнюю историю российской благотворительности, представлены свыше 1200 экспонатов из архивов и музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, а также из частных собраний. Реализован первый этап национального проекта "Императорский маршрут", который объединил места памяти династии Романовых.

В конференции принимают участие историки, культурологи, архивисты, представители Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Государственного архива Российской Федерации, Пермского государственного архива социально-политической истории, Калининградского Государственного технического университета, ГМЗ "Петергоф", ГМЗ "Павловск", Музея истории Императорского Православного Палестинского Общества, Общества сохранения наследия семьи Великого Князя Константина Константиновича, Елисаветинских организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Екатеринбурга.

В программе мероприятий - концерт Камерного хора Санкт-Петербургской Православной духовной академии, посвященный Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Царская семья Романовых
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