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25.01.2019 16:57
Рубрика: Digital

Российские разработки на базе стороннего ПО смогут стать самостоятельными

Текст: Юлия Кривошапко

Программные продукты, переработанные на основе стороннего ПО, в том числе иностранного, смогут считаться самостоятельными решениями.

Такой законопроект одобрила рабочая группа по нормативному регулированию, заседание которой состоялось на площадке Минэкономразвития РФ.
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Сейчас законодательство РФ четко не разграничивает момент, когда производное произведение приобретает самостоятельность и уже не зависит от воли правообладателя исходного ПО, объяснили разработчики законопроекта (центр компетенций по нормативному регулированию нацпроекта "Цифровая экономика" фонда Сколково). Законопроект призван ликвидировать этот пробел.

Если он будет принят, при заключении договора, предусматривающего предоставление права использования компьютерной программы или базы данных путем переработки, стороны такого договора вправе будут указать степень и характеристики изменений, при которых результат модификации продукта будет представлять собой новый самостоятельный объект авторского права, а также момент создания такого объекта.

"Предлагаемые нормы направлены на повышение защиты прав авторов, которые создают программные продукты на основе стороннего ПО, и правообладателей, - пояснил руководитель рабочей группы по нормативному регулированию при АНО "Цифровая экономика" Руслан Ибрагимов. - Кроме того, будет стимулировать импортозамещение в сфере программного обеспечения и расширение распространения инновационных решений".

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