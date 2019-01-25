Рубль на следующей неделе окажется под давлением

На следующей неделе основные риски для самочувствия российской валюты будут исходить от внешних факторов, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики.

Пока рубль остается сильным, постепенно укрепляясь на фоне наступления пика налогового периода и комфортного для рубля уровня цен на нефть (выше 60 долларов за баррель) без какой-либо санкционной риторики, констатирует директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. Тем не менее, ситуация на внешних площадках остается по-прежнему крайне уязвимой как по дальнейшему развитию событий в торговых спорах между США и Китаем, так и по возможному переносу решения по выходу Великобритании из Евросоюза на неопределенный срок, отмечает аналитик.

Важнейшим фактором для рубля будет развитие политических событий в Венесуэле. С одной стороны, поддержка рубля со стороны нефтяного рынка может ослабнуть, если продолжатся спекулятивные продажи нефти на фоне опасения возвращения к росту добычи в латиноамериканской республике, говорит главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. С другой стороны, на фоне происходящего в Венесуэле возможна активизация санкционной риторики со стороны Запада, добавляет он.

Важным фактором следующей недели станет риск-аппетит инвесторов, который может измениться в зависимости от итогов торговых переговоров США и Китая 30 и 31 января, считает Покатович. При этом на следующей неделе курс рубля останется без поддержки со стороны налогового периода, указывает аналитик. Без него станут более заметны покупки валюты Банком России, вернувшимся на открытый рынок с 15 января, добавляет Тимошенко.

При сохранении нефтяных цен выше 60 долларов за баррель, а также отсутствии новых политических шоков как со стороны венесуэльских событий, так и со стороны риторики Запада, курс рубля на следующей неделе может сформироваться в диапазоне 65,9-67,7 рубля за доллар, прогнозирует Покатович. По оценке Тимошенко, доллар 28 января - 1 февраля будет стоить 65,5-66,7 рублей.