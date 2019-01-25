Никита Кацалапов: Упал на твиззлах - как будто подстрелили

Российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают лишь пятое место после ритм-танца на чемпионате Европы из-за двух досадных ошибок, допущенных в прокате.
Никита упал на твиззлах, а Виктория получила балл штрафа за касание льда рукой на этом же элементе.
- У нас было все, чтобы прокатать лучшую короткую программу, - сказал Кацалапов журналистам. - Я зашел на твиззл просто идеально, полностью все контролировал, а потом это падение - как будто подстрелили. Это не техническая ошибка, а стопроцентно несчастный случай.
Никита также отметил, что в произвольном танце они постараются показать свой максимум.
- Мы прекрасно готовы к чемпионату Европы. Настрой был хороший, спокойный. Собирались показать, что подготовили. Теперь будем показывать это завтра, - подчеркнул партнер.