Спорт
25.01.2019 17:26
Текст: Анна Козина (Минск)

Никита Кацалапов: Упал на твиззлах - как будто подстрелили

Российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают лишь пятое место после ритм-танца на чемпионате Европы из-за двух досадных ошибок, допущенных в прокате.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Никита упал на твиззлах, а Виктория получила балл штрафа за касание льда рукой на этом же элементе.

- У нас было все, чтобы прокатать лучшую короткую программу, - сказал Кацалапов журналистам. - Я зашел на твиззл просто идеально, полностью все контролировал, а потом это падение - как будто подстрелили. Это не техническая ошибка, а стопроцентно несчастный случай.

Никита также отметил, что в произвольном танце они постараются показать свой максимум.

- Мы прекрасно готовы к чемпионату Европы. Настрой был хороший, спокойный. Собирались показать, что подготовили. Теперь будем показывать это завтра, - подчеркнул партнер.

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