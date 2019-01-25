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25.01.2019 14:01
Рубрика: Легковые авто

Составлен топ-10 самых дорогих автомобильных брендов мира

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Аналитики агентства Brand Finance составили рейтинг самых дорогих автомобильных брендов в мире. В этот список вошли пять компаний из Германии, четыре бренда из Японии и один - из Южной Кореи. Общая сумма стоимости 10 брендов превысила 335,6 млрд долларов.

Фото: Пресс-служба Kia
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Первое место в рейтинге занимает Mercedes-Benz, показатель которого составляет 60,3 млрд долларов. На втором месте Toyota - 52,3 млрд долларов, на третьем Volkswagen - 41,8 млрд.

За ними следует концерн BMW - 40,5 млрд долларов. Замыкает пятерку лидеров Porsche, который в 2018 году подорожал на десять млрд долларов, и на начало 2019 года его стоимость составляет 29,3 млрд долларов.

Затем идет Mitsubishi - 26,5 млрд, Honda - 25,7 млрд, Hyundai - 20,7 млрд, Audi - 19,6 млрд и Nissan - 18,7 млрд долларов. Отметим, что из топ-10 вылетел Ford.

Ранее эксперты назвали самые надежные автомобили на российском рынке. В список вошли Infiniti QX50 I (первого поколения), обновленная Mazda CX-5 I, Land Rover Discovery Sport, рестайлинговый Lexus RX III, Toyota Highlander III, BMW 4 серии, Toyota Land Cruiser 200 (рестайлинг 2), Audi A7 I (обновленная), рестайлинговый Infiniti QX80 I и Kia C’eed II (обновленный).

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#Toyota #Volkswagen #Mercedes-Benz