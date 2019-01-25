Совет Европы оценил потери в связи с отказом России платить организации

60 миллионов евро - такова сумма, которую Совет Европы недополучил в связи с отказом России платить за свое неучастие в работе Парламентской Ассамблеи этой организации.

Приведенная сумма, по мнению генерального секретариата организации, является приблизительной и рассматривается международными чиновниками как долг Российской Федерации перед Советом Европы, который необходимо вернуть. В Страсбурге призывают к поиску компромисса по вопросу возвращения Москвы к полноценной работе в организации и скорейшей выплаты накопившегося долга.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни рассказал РИА Новости, что Хельсинки - председатель в комитете министров Совета Европы до мая текущего года - рассчитывает до окончания своего мандата найти этот компромисс.

Отказ России платить взносы на работу Совета в отсутствие своих представителей в ПАСЕ создала серьезные проблемы для функционирования организации, о чем на зимней сессии парламентской ассамблеи рассказал генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. В настоящее время, по словам чиновника, обдумываются перспективы существования организации, если из нее выйдет Россия, учитывая, что наша страна являлась одним из ее крупнейших доноров. Рассматриваются варианты увеличения взносов стран-участников, а также сокращение ряда программ.

В 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией ПАСЕ лишило российскую делегацию права голоса. Попытки восстановить полномочия российских депутатов в парламентской ассамблее приводили только к ужесточению санкций против нашей страны. В ответ с 2016 года Россия заявила об отказе работы на таких условиях, а с июня 2017 года перестала переводить взносы в организацию в связи с неучастием российской делегации в деятельности организации.

Согласно уставу Совета Европы, если страна-участник не платит взносы на протяжении двух лет, комитет министров организации может исключить неплательщика из своего состава.

В середине января текущем году спикер Госдумы Вячеслав Володин официально заявил, что в 2019 году Россия также приостановила платеж в 30 миллионов евро.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва хотела бы остаться в Совете Европы, но вынуждена будет уйти, если другие члены организации примут решение об исключении России из ее состава.