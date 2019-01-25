Тимошенко официально стала кандидатом в президенты Украины

Центральная избирательная комиссия Украины объявила об официальной регистрации бывшего премьера страны и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко в качестве кандидата в президенты Украины. Согласно социологическим опросам, на сегодняшний день Тимошенко является лидером президентской гонки.

На заседании ЦИК в пятницу в качестве кандидатов также были зарегистрированы лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и выдвиженец "Оппозиционного блока - партии мира и развития" Александр Вилкул.

Кандидатами на пост президента официально стали депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Аркадий Корнацки, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов и глава "Социалистической партии Александра Мороза" Александр Мороз.

На настоящий момент ЦИК Украины официально зарегистрировал уже 19 кандидатов в президенты.