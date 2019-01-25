В Японии назвали возможных преемников Абэ

Новости

Среди груза в аэропорту Гонконга нашли 120 кг кетамина 07:22
Волна сообщений о минировании дошла до Приамурья, Бурятии и Якутии 06:39
В Париже авиапассажиров эвакуировали из-за модных туфель 06:30
Часы Судного дня продолжили показывать две минуты до конца света 06:27
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на четыре км 05:50
Полиция задержала более ста человек за беспорядки в центре Афин 05:30
Самая дорогая квартира в США продана за 238 миллионов долларов 05:11
Экс-губернатор Хабаровского края назначен членом коллегии ВПК 04:24
В нацпарке Приморья на видео впервые попали сразу четыре тигренка 04:24
Николас Мадуро поблагодарил Россию за поддержку 03:10
Сенат США не одобрил законопроект Трампа по завершению "шатдауна" 02:58
Николас Мадуро заявил, что полностью здоров 02:52
Канцлер Австрии заявил о готовности ЕС перенести дату Brexit 02:33
Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву 02:20
США передали РФ послание с требованиями по выполнению ДРСМД 02:00
Мадуро рассказал о словах поддержки Путина 01:17
Эвакуированные жильцы дома в Балашихе вернулись в свои квартиры 00:41
В Москве четверо пострадали в ДТП с участием "скорой" и такси 00:40
В Нальчике скончался последний из нападавших на полицейских 00:25
Мадуро пообещал не покидать свой пост до 2025 года 00:02
Украинский гость Давоса "отличился", набрав бесплатных шапок 00:00
Николас Мадуро закрывает все диппредставительства Венесуэлы в США 24.01.2019
Фигуристы Бойкова - Козловский: Наша "бронза" - это чудо 24.01.2019
Мадуро закрывает все посольства и консульства в США 24.01.2019
Рябков призвал стороны конфликта в Венесуэле к диалогу 24.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
Названы регионы с лучшим и худшим школьным питанием
25.01.2019 06:43
Рубрика: В мире

В Японии назвали возможных преемников Абэ

Текст: Александр Ленин

Премьер-министру Японии Синдзо Абэ предстоит находиться на своем посту до сентября 2021 года, то есть еще два года и восемь месяцев. Впереди амбициозные задачи, среди которых заключение мирного договора с Россией и проведение Летней Олимпиады в Токио. Однако журналисты уже оценивают шансы местных политиков, которые могут прийти на смену влиятельному и стабильному главе японского правительства. Накануне список претендентов на премьерское кресло опубликовала телерадиокомпания NHK.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

Сигэру Исиба

Опытный член правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, который выступил конкурентом Синдзо Абэ в сентябре прошлого года на прошедших выборах председателя ЛДП и проиграл. В прошлом он возглавлял оборонное ведомство страны и занимал должность генерального секретаря ЛДП, а сейчас имеет свою фракцию в парламенте и пользуется определенной поддержкой в регионах островного государства.

Фумио Кисида

В Японии сделают ставку на летающие автомобили

Экс-министр иностранных дел и нынешний глава политсовета ЛДП. Ему 61 год - совсем "юный возраст" для политика в Стране восходящего солнца. Многие прочат Кисиде большое политическое будущее и премьерский пост. Некоторые СМИ отмечают, что он рассматривал возможность выдвинуть свою кандидатуру на прошедших в сентябре прошлого года выборах главы ЛДП, однако впоследствии отказался от этой затеи. Победа на них позволила бы Фумио Кисиде занять премьерское кресло. Не исключено, что причиной неучастия в выборах стали определенные договоренности с Синдзо Абэ. Политики накануне решения Кисиды не идти на выборы провели несколько встреч в формате тет-а-тет.

Сэико Нода

Фото: Константин Завражин/ РГ
Абэ рассказал о плюсах мирного договора с Россией

Бывший министр по административным делам и коммуникациям в кабинете Абэ. Депутат нижней палаты национального парламента от ЛДП. Происходит из знатного рода. Ее дед в свое время занимал пост министра финансов. За всю историю японского государства женщины ни разу не занимали премьерский пост.

Синдзиро Коидзуми

Сын влиятельного бывшего премьера Японии Дзюнъитиро Коидзуми и самый молодой представитель японского политического истеблишмента. Синдзиро Коидзуми всего 37 лет. Он с огромной скоростью набирает популярность в стране. Определенно, что-то новое в японской политике. Если перемены возобладают над консервативным подходом, Коидзуми-сан имеет неплохие шансы побороться за премьерский пост.

В Кремле заявили о неизменности позиций России и Японии

Таро Коно

Действующий министр иностранных дел, специалист по Ближнему Востоку. Проходил обучение в США и даже участвовал в избирательной кампании сенатора Алана Крэнстона и был помощником конгрессмена Ричарда Шелби. Впрочем, некоторые эксперты говорят, что у Коно пока недостаточно политического веса, чтобы занять место премьера.

Кацунобу Като

Бывший министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии. В настоящее время входит в руководство ЛДП. Окончил престижный Токийский университет и долгое время проработал в министерстве финансов. Впервые был избран депутатом национального парламента в 2003 году.

В мире Восточная Азия Япония
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Николас Мадуро поблагодарил Россию за поддержку
Часы Судного дня продолжили показывать две минуты до конца света
Волна сообщений о минировании дошла до Приамурья, Бурятии и Якутии
Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву
Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали "серебро" на ЧЕ в Минске