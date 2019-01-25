В Японии назвали возможных преемников Абэ

Премьер-министру Японии Синдзо Абэ предстоит находиться на своем посту до сентября 2021 года, то есть еще два года и восемь месяцев. Впереди амбициозные задачи, среди которых заключение мирного договора с Россией и проведение Летней Олимпиады в Токио. Однако журналисты уже оценивают шансы местных политиков, которые могут прийти на смену влиятельному и стабильному главе японского правительства. Накануне список претендентов на премьерское кресло опубликовала телерадиокомпания NHK .

Сигэру Исиба

Опытный член правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, который выступил конкурентом Синдзо Абэ в сентябре прошлого года на прошедших выборах председателя ЛДП и проиграл. В прошлом он возглавлял оборонное ведомство страны и занимал должность генерального секретаря ЛДП, а сейчас имеет свою фракцию в парламенте и пользуется определенной поддержкой в регионах островного государства.

Фумио Кисида

Экс-министр иностранных дел и нынешний глава политсовета ЛДП. Ему 61 год - совсем "юный возраст" для политика в Стране восходящего солнца. Многие прочат Кисиде большое политическое будущее и премьерский пост. Некоторые СМИ отмечают, что он рассматривал возможность выдвинуть свою кандидатуру на прошедших в сентябре прошлого года выборах главы ЛДП, однако впоследствии отказался от этой затеи. Победа на них позволила бы Фумио Кисиде занять премьерское кресло. Не исключено, что причиной неучастия в выборах стали определенные договоренности с Синдзо Абэ. Политики накануне решения Кисиды не идти на выборы провели несколько встреч в формате тет-а-тет.

Сэико Нода

Бывший министр по административным делам и коммуникациям в кабинете Абэ. Депутат нижней палаты национального парламента от ЛДП. Происходит из знатного рода. Ее дед в свое время занимал пост министра финансов. За всю историю японского государства женщины ни разу не занимали премьерский пост.

Синдзиро Коидзуми

Сын влиятельного бывшего премьера Японии Дзюнъитиро Коидзуми и самый молодой представитель японского политического истеблишмента. Синдзиро Коидзуми всего 37 лет. Он с огромной скоростью набирает популярность в стране. Определенно, что-то новое в японской политике. Если перемены возобладают над консервативным подходом, Коидзуми-сан имеет неплохие шансы побороться за премьерский пост.

Таро Коно

Действующий министр иностранных дел, специалист по Ближнему Востоку. Проходил обучение в США и даже участвовал в избирательной кампании сенатора Алана Крэнстона и был помощником конгрессмена Ричарда Шелби. Впрочем, некоторые эксперты говорят, что у Коно пока недостаточно политического веса, чтобы занять место премьера.

Кацунобу Като

Бывший министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии. В настоящее время входит в руководство ЛДП. Окончил престижный Токийский университет и долгое время проработал в министерстве финансов. Впервые был избран депутатом национального парламента в 2003 году.