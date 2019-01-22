Россия и Япония подтвердили свою заинтересованность в мирном договоре

Владимир Путин заявил, что во время переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ Россия подтвердила заинтересованность в подписании мирного договора с Японией на основе декларации 1956 года. Он также напомнил, что Россия ведет диалог с Абэ по этому вопросу уже несколько лет.

Ранее по итогам встречи двух лидеров в Сингапуре в ноябре было решено выстраивать переговорный процесс на одной из совместных деклараций СССР и Японии от 1956 года.

"Впереди кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемые решения", - сказал российский президент журналистам по итогам встречи.

В свою очередь Абэ назвал непростой проблему мирного договора между Японией и Россией. Но, по его словам, обе стороны подтвердили свою решимость на всю эту работу.

"Решение задачи, оставленной нерешенной более 70 лет после окончания войны, не просто, но мы должны это сделать", - сказал он.