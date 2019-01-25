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25.01.2019 18:18
Рубрика: Экономика

В марте стартует эксперимент по маркировке шин и одежды

Текст: Надежда Толстоухова
Минпромторг с 1 марта по 30 ноября 2019 года предлагает провести эксперимент по маркировке автомобильных шин и покрышек, а также изделий легкой промышленности: одежды из натуральной и комбинированной кожи, женских трикотажных блузок, пальто, полупальто, плащей, курток, ветровок, постельного белья, полотенец и скатертей.
Фото: Варвара Гертье/РИА Новости Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
Фото: Варвара Гертье/РИА Новости

Проект постановления правительства об этом министерство опубликовало для публичного обсуждения.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Россельхознадзор выступил за маркировку живых животных

Обязательная маркировка перечисленных товаров должна появиться в России с 1 декабря 2019 года. Пока технологию хотят опробовать в порядке эксперимента "в целях выработки наиболее оптимальных механизмов функционирования системы маркировки", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Оператором маркировки, как и в случае с лекарствами, меховыми изделиями, парфюмерной продукцией и фотоаппаратами будет выступать "дочка" Ростеха Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Как пояснил "РГ" замдиректора организации Реваз Юсупов, ЦРПТ уже ведет переговоры с производителями, импортерами, дистрибьюторами и продавцами как шин, так и продукции легкой промышленности, чтобы адаптировать существующие технологии маркировки под специфику производства конкретных видов продукции. "Помимо рабочих групп, ЦРПТ проводит полноценные обследования производственных площадок, а также лабораторные тестирования возможных технологий и методов маркировки", - заявил Юсупов.

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
Какие товары промаркируют в 2019 году

Участие в эксперименте по маркировке будет добровольным и бесплатным для производителей, но с 1 декабря 2019 года за обработку каждой цифровой метки участникам рынка придется платить по тарифу, который установит правительство. Тем не менее в Минпромторге считают, что на удорожании товара внедрение маркировки сказаться не должно: производители только выиграют от обеления рынка и ухода с него недобросовестных поставщиков.

В те же сроки будет проводиться эксперимент по маркировке парфюмерии и фотоаппаратов, система прослеживаемости которых от конвейера до прилавка тоже должна начать работу с 1 декабря 2019 года.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг
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