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25.01.2019 21:22
Рубрика: Общество

В России возобновится господдержка по образовательным кредитам

Текст: Мария Агранович, Владимир Кузьмин
После двух лет паузы правительство готово возобновить государственную поддержку по новым образовательным кредитам. В бюджете 2019 года на эти цели заложены 128,9 миллиона рублей.

По случаю Дня российского студенчества и Года театра в России премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу приехал в учебный театр Российского института театрального искусства (ГИТИС), расположенный в нескольких шагах от Пушкинской площади в Доме Нирнзее. В прошлом году в доме завершился капитальный ремонт, а заодно был отреставрирован и театр, переданный институту еще в 1958 году.

Ректор ГИТИС Григорий Заславский провел премьера по восстановленным интерьерам, показал небольшую фотовыставку, на которой можно было увидеть разницу между тем, что было и как стало. В это время сцену занимал факультет музыкального театра, репетировавший отрывки из спектакля "Аршин мал алан". Процесс прерывать не стали - глава кабмина и сопровождавшие его вице-премьер Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский заняли место в первом ряду зрительского зала.

Какое-то время репетиция еще могла спокойно продолжаться в присутствии таких зрителей. Один из артистов в качестве импровизации даже спел под баян Smoke on the water, композицию Deep Purple - одной из любимых музыкальных групп премьера.

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Но очень скоро сцену освободили для главы правительства. И, как актер некоего моноспектакля, он просто сел на ее краю, чтобы ответить на вопросы студентов и преподавателей института. А ожидания у студентов одинаковы, у мастеров от театра - со своей спецификой.

Как увеличить стипендии, спросили у премьера. Он согласился, что стипендии маленькие, повышать их нужно, но все упирается в финансовые возможности государства. "Будем стараться какие-то дополнительные деньги, если они у нас появятся, направить и на эти цели", - услышали будущие актеры. В свои годы учебы, вспомнил Медведев, студенты старались работать: "Все деньги зарабатывали - те, кому денег не хватало. Я понимаю, что у вас, может быть, и времени не хватает. Тем не менее такой у меня ответ на этот вопрос".

Тут уже жалобы посыпались на чиновников. Григорий Заславский заметил, что министерство образования в позапрошлом году выпустило приказ, по которому отличников в российских вузах не должно быть больше 10 процентов от получающих стипендию. "Это, конечно, странная история. Это, я думаю, даже не минобр. Это, наверное, минфин что-то им посоветовал", - предположил премьер и пообещал, что проверит.

Государство будет расширять финансовую поддержку искусства, заверил председатель правительства. Для этого запущен национальный проект в области культуры. В том числе будут расширены различного рода гранты. Одна из студенток рассказала, что для повышения уровня мастерства на стажировку в Италию она попала за счет принимающей стороны. "Это не очень хорошо, когда грант не наш, хотя главное, что вы смогли съездить", - улыбнулся Медведев. Он поблагодарил итальянцев, но заметил, что у России есть свои источники, пусть они и не такие большие, как хотелось бы. "И в рамках национального проекта грантовую поддержку искусства в целом будем расширять", - заверил премьер-министр.

В доказательство глава правительства сообщил - всем без исключения студентам, - что рассчитывает в скором времени подписать документы для возобновления государственной поддержки образовательных кредитов. "Сейчас у нас готовится проект постановления на эту тему и даже, насколько я помню, зарезервированы деньги на эти цели в бюджете для того, чтобы с банками эти расчеты проводить, чтобы они не отбивались от студентов, как от наиболее опасной категории заемщиков, а все-таки эти риски могли немножко компенсировать", - сказал Медведев.

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За несколько лет действия механизма господдержки им успели воспользоваться около 9 тысяч человек. Последние два года программа заморожена. Первоначально ее планировали возобновить к новому учебному году, затем - с 1 декабря, однако подготовка нормативных актов и согласование правил с банками затянулись. Между тем, средства на помощь студентам в бюджете заложены. В этом году - 128,9 миллиона рублей, в 2020 - 129 миллионов, в 2021 - уже 184,8 миллиона.

- Очень важно, чтобы у студента, у абитуриента была возможность прибегнуть к такому кредитованию. Постановление готовится. Я думаю, что я его очень скоро подпишу, - пообещал глава кабмина.

В министерстве науки и высшего образования "РГ" сообщили, что документы подготовлены и уже направлены в правительство на подписание.

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