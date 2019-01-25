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25.01.2019 09:08
Рубрика: Видео

Видео: Американец поставил на пикап маленькие колеса от погрузчика

Текст: Вадим Давыденко

Сон разума рождает чудовищ, но буйная фантазия механиков-автолюбителей регулярно рождает монстров еще пострашнее, еще попричудливее. Таких, что самого Гойю взяла бы оторопь, и даже, наверное, Босха. Впрочем, автомутант с этого видео больше напоминает картины Дали, где на заднем фоне гигантский слон осторожно движется на тонюсеньких, как соломинки, ножках.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Заведется ли машина с раствором крахмала в коробке передач

Американский блогер Кайлер повеселил интернет, поставив на свой Dodge Ram крохотные - меньше, наверное, только у тележки в супермаркете - колеса от погрузчика. И попытался на нем эффектно покружить на площадке и даже подрифтовать.

У бывалых автомобилистов наверняка сердце сжималось от жалости при виде столь несуразного создания: огромный автоколосс на крохотных слабеньких ножках.

Что, кроме интереса естествоиспытателя, двигало блогером, какую практическую цель он преследовал - сложно понять. Выиграть пари? Разжалобить полицейских? Произвести впечатление на девушек? Нас он в любом случае рассмешил, за что ему респект, лайк и ретвит.

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#видео #авто #Dodge