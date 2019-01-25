Видео: Американец поставил на пикап маленькие колеса от погрузчика

Сон разума рождает чудовищ, но буйная фантазия механиков-автолюбителей регулярно рождает монстров еще пострашнее, еще попричудливее. Таких, что самого Гойю взяла бы оторопь, и даже, наверное, Босха. Впрочем, автомутант с этого видео больше напоминает картины Дали, где на заднем фоне гигантский слон осторожно движется на тонюсеньких, как соломинки, ножках.

Американский блогер Кайлер повеселил интернет, поставив на свой Dodge Ram крохотные - меньше, наверное, только у тележки в супермаркете - колеса от погрузчика. И попытался на нем эффектно покружить на площадке и даже подрифтовать.

У бывалых автомобилистов наверняка сердце сжималось от жалости при виде столь несуразного создания: огромный автоколосс на крохотных слабеньких ножках.

Что, кроме интереса естествоиспытателя, двигало блогером, какую практическую цель он преследовал - сложно понять. Выиграть пари? Разжалобить полицейских? Произвести впечатление на девушек? Нас он в любом случае рассмешил, за что ему респект, лайк и ретвит.