Видео: жена уберегла водителя от страшного ДТП

До самой своей смерти бесфамильный Миша, владелец регистратора, на которое снято это видео, будет начинать каждое свое утро с кофе в постель супруге и с букета цветов. И чтобы в разговоре только - "милая", "дорогая", "солнышко моё", "сядь отдохни, я сам с удовольствием вымою посуду". А к теще - только "мама".

А всё потому что жена Миши хоть и не водитель, но даже с пассажирского сидения видит дорогу зорким орлиным взором и опасность чует известным только женщинам шестым чувством.

За полторы секунды до беды она поняла-предвидела-прочувствовала, что летящий по рельсам поезд не сможет затормозить и неминуемо врежется в кабину застрявшей на путях фуры. А та - отлетит по такой траектории, что обязательно размажет легковушку с Мишей и его супругой.

Но этого - хвала жене, конечно - не произошло. Мише осталось только заднюю скорость успеть включить и дать стрекача с места почти неминуемой аварии.

22 января - теперь новый день рождения для всей их семьи. Поздравляем.