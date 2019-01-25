Новости

Трейлер: "Пацаны" - супергеройский сериал от авторов "Проповедника" 16:15
Кейт Уинслет сыграет копа с проблемами в сериале HBO 16:00
К спин-оффу "Во все тяжкие" может присоединиться Уолтер Уайт 15:42
"Обитель зла" получит полную перезагрузку и телесериал 15:15
Для показа 8-го сезона "Игры престолов" потребуется особое разрешение 14:55

Вышел душераздирающий трейлер болгарского боевика с Ван Даммом

Новости
    25.01.2019, 17:15
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube доступен трейлер "Мы умираем молодыми" (We Die Young) - криминальной драмы с элементами боевика совместного производства Болгарии и США. С одним из главных героев "эпохи VHS" Ван Даммом в главной роли. На усилия которого в последнее время чаще всего сложно смотреть без слез и скорби.

Синопсис картины прост, как мычание: четырнадцатилетний Лукас, "принадлежащий миру вашингтонской преступности, хочет, чтобы его десятилетнего брата обошла эта участь". И такой шанс выпадает, когда они знакомятся с новым соседом - ветераном войны в Афганистане Дэниэлем (Ван Дамм, разумеется).

Фото: youtube.com
Трейлер: "Пацаны" - супергеройский сериал от авторов "Проповедника"

Режиссер и автор сценария - Лайор Геллер ("Сердце Дженин"). В основе - одноименный рассказ обладателя "Золотого льва" Берлинского МКФ Эндрю Фридмана ("Вассершлахт: Великая битва на границе").

В ролях: Уриель Эмиль ("Ультиматум Борна", "Родина"), Дэвид Кастанеда ("Убийца 2. Против всех", "Обмани меня"), Элиас Гарза ("Книга жизни"), Джейкоб Скипио ("Хантер Киллер"), Гари Бидл ("Патрик Мелроуз"), Джозеф Лонг ("Шерлок", "Доктор Кто").

Мировая премьера - 1 марта. Увидит ли картину (по крайней мере - официально) российский зритель, пока неизвестно.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Видео: Чувак из "Большого Лебовски" возвращается 24.01.2019
Трейлер: "Пляжный бездельник" - Мэттью МакКонахи гарцует в стрингах 24.01.2019
Режиссер "Богемской рапсодии" назвал своих обвинителей гомофобами 24.01.2019
Трейлер: трэш-комедия по Шекспиру с вульгарным енотом от студии Troma 24.01.2019
⧣ Голливуд
Фото: Joel Ryan/ AP
Джонни Депп доказал, что не избивал Эмбер Херд телефоном 23.01.2019
Вышел новый трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу" 23.01.2019
"Черная пантера" получила семь номинаций на "Оскар" 22.01.2019
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ TV Guide
Вышел трейлер второго сезона "Американских богов" 21.01.2019
Просто праздник: вышел трейлер комедийного фэнтези с Джеки Чаном 21.01.2019
Вышел трейлер супергеройской комедии "Шазам!" 21.01.2019
⧣ боевик
Фото: kinopoisk.ru
Умер продюсер "Рэмбо", "Терминатора" и "Красной жары" 20.01.2019
Вышел ураганный первый трейлер "Джона Уика 3" с Киану Ривзом 17.01.2019
От рака умер культовый канадский актер Пол Косло 17.01.2019