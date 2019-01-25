Вышел душераздирающий трейлер болгарского боевика с Ван Даммом

На YouTube доступен трейлер "Мы умираем молодыми" (We Die Young) - криминальной драмы с элементами боевика совместного производства Болгарии и США. С одним из главных героев "эпохи VHS" Ван Даммом в главной роли. На усилия которого в последнее время чаще всего сложно смотреть без слез и скорби.

Синопсис картины прост, как мычание: четырнадцатилетний Лукас, "принадлежащий миру вашингтонской преступности, хочет, чтобы его десятилетнего брата обошла эта участь". И такой шанс выпадает, когда они знакомятся с новым соседом - ветераном войны в Афганистане Дэниэлем (Ван Дамм, разумеется).

Режиссер и автор сценария - Лайор Геллер ("Сердце Дженин"). В основе - одноименный рассказ обладателя "Золотого льва" Берлинского МКФ Эндрю Фридмана ("Вассершлахт: Великая битва на границе").

В ролях: Уриель Эмиль ("Ультиматум Борна", "Родина"), Дэвид Кастанеда ("Убийца 2. Против всех", "Обмани меня"), Элиас Гарза ("Книга жизни"), Джейкоб Скипио ("Хантер Киллер"), Гари Бидл ("Патрик Мелроуз"), Джозеф Лонг ("Шерлок", "Доктор Кто").

Мировая премьера - 1 марта. Увидит ли картину (по крайней мере - официально) российский зритель, пока неизвестно.