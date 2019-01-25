Выступление киевского мэра Кличко в Давосе насмешило участников форума

В очередной раз героем СМИ и соцсетей стал киевский градоначальник Виталий Кличко. На этот раз он "отличился" на экономическом форуме в Давосе, передает РИА Новости.

Рассказывая об "успехах" развития украинской столицы, известный своим "красноречием" Кличко не смог выговорить слово digitalization (цифровизация).

Осилить трудное слово он смог лишь с четвертой попытки и после подсказки модератора, но нисколько не смутился. Одобрительным смехом "ляп" брата сопроводил Владимир Кличко, так же присутствовавший на мероприятии.