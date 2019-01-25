Загитова извинилась перед болельщиками за плохой прокат

Алина, "серебро" - достойная медаль для вас, или про это выступление хочется побыстрее забыть?

Алина Загитова: То, что я заняла место в тройке, - это хорошо. Потому что могло и не быть этой серебряной медали. Могла остаться ни с чем. Так что радуюсь этому "серебру". Но, конечно, хотелось для себя выступить лучше.

Несмотря на ошибки, вас очень тепло принимала публика. Это вам помогло?

Алина Загитова: Я хочу сказать всем моим болельщикам и всей большой аудитории огромное спасибо за поддержку, она очень помогает мне. Хочу извиниться перед ними за не очень удачный прокат. Дорожу тем, что за меня переживают, как бы катают программы вместе со мной. Сегодня не получилось порадовать зрителей. Надеюсь, что лучшие моменты впереди.

Что вам сказала тренер Этери Тутберидзе сразу после проката: слова поддержки или критические замечания?

Алина Загитова: Мы сразу начали разбирать ошибки. Но потом Этери Георгиевна сказала слова поддержки. Будем дальше работать.