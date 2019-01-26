Александр Самарин выиграл "серебро" чемпионата Европы

Испанец Хавьер Фернандес завоевал "золото" чемпионата Европы, который проходит в Минске. Российский фигурист Александр Самарин взял "серебро". "Бронза" у итальянца Маттео Риццо.

Фернандес, несмотря на срыв одного прыжка в произвольной программе, набрал самые высокие оценки - 179,75 балла, а также 271,59 балла по итогам двух прокатов.

Таким образом, испанец сравнялся с Евгением Плющенко по количеству континентальных титулов. Оба одиночника теперь имеют по семь наград в своей копилке. Отметим, что Фернандес объявил, что завершит карьеру после минского ЧЕ.

Александр Самарин стал вторым с лучшим результатом сезона (177,87 балла за произвольную и 269,84 за два проката). Наш фигурист исполнил два четвертных прыжка и в целом справился с прыжковой частью произвольной программы, но практически ни одного чистого выезда у Александра не получилось. Бороться приходилось за каждый элемент, вытаскивать прыжки буквально "на зубцах".

Два других российских участника - Максим Ковтун и Михаил Коляда, лидировавший после короткой программы, - откровенно провалили выступление в произвольной.

Ковтун, который выиграл отборочный чемпионат России и приехал в Минск первым номером сборной, во время своего проката падал, делал "бабочки" на прыжках и исполнял каскады "2-2". Он набрал всего 128,48 балла, что даже ниже уровня женских оценок, и в итоговом протоколе оказался на 14-м месте (216,18).

Коляда упал трижды и даже повредил левую руку. После выступления спортсмен обратился за помощью к врачу. Михаил набрал 140,38 балла (11-е место), однако за счет достойной короткой программы завершил ЧЕ на пятой строчке (240,87).