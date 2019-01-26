Чем нам особенно запомнится композитор Мишель Легран

Французский композитор и пианист останется в истории ХХ и ХХI веков своим удивительным и волшебным даром писать нежные, проникновенные и чувственные мелодии.

Находить прекрасное и романтичное даже в обыденности жизни и серой, промозглой погоде… А его "Шербурские зонтики" (пожалуй, самый культовый саундтрек Мишеля Леграна) и по сей день светло и позитивно защищают от уныния, неверия в счастье и скверного настроения уже ни одно поколение поклонников музыки, не зависящей ни от рейтингов, ни от моды…

Обладатель пяти премий Grammy и трех "Оскаров", друг знаменитых певцов Рэя Чарльза, Шарля Азнавура и Фрэнка Синатры (которые охотно исполняли его хиты), а также джазменов Майлза Дэвиса и Джона Колтрейна - мсье Легран и сам прожил такую счастливую, светлую и долгую жизнь - такую, какую, собственно, и обещала его романтичная и окрыляющая музыка.

Кудесник теплых и волшебных мелодий Мишель Легран скончался 26 января в Париже, ему было 86 лет. Причем, все эти годы он жил увлеченно - полной и насыщенной жизнью, будто бы подавая поклонникам пример даже в этом…У композитора четверо детей, а в 2014-м, то есть когда ему уже исполнилось 82 года, он венчался в храме со своей возлюбленной - актрисой Машей Мериль из рода князей Гагариных.

Да и сам он охотно бывал в России и Беларуси. Возглавлял жюри конкурса "Славянский базар" в Витебске, а в 2018 году получил почетный знак "За вклад в российскую культуру".

Возможно, и за то, что знаменитый французский композитор (мало кто может похвастаться тем, что его песни пел Рэй Чарльз или приглашал сыграть с собой на фортепиано культовый саксофонист Джон Колтрейн?!) охотно сотрудничал и с российскими исполнителями, из которых особенно выделял певицу Тамару Гвердцители.

При этом, и в зрелом возрасте Легран регулярно выходил на сцену. Не сбавлял оборотов и не давал себе поблажек. Очень любил не только эстраду, но и джаз. Руководил собственным оркестром. Вот и в злополучный вечер 14 июля 2017 года он был на сцене. И оказался среди пострадавших от случившегося в этом городе теракта…

Весь мир тогда облетели кадры телехроники: Мишеля Леграна выносят пожарные - видно, что композитору очень больно, но он все равно не опускает головы. Схоже и в его мелодиях: даже грустные и грозовые настроения в них кажутся временными порывами холодного ветра в ожидании солнца, которое обязательно должно вернуться и снова согреть…

Среди самых знаменитых произведений композитора: "Осенняя грусть саксофона", Amour, Amour, Disco Magic Concorde и "Мелодия любви". А также музыка и песни к 200 фильмам, среди которых "Девушки из Рошфора", "Бассейн" (с Аленом Делоном в главной роли), "Сладкий ноябрь", "Никогда не говори "никогда", "Афера Томаса Крауна", "Казанова", "Любовь живет три года" (по тому самому культовому роману Фредерика Бегбедера!), "Переключая каналы"... Многие из них были и в нашем прокате...

А совсем недавно, в 2018 году Мишель Легран завершил саундтрек к триллеру "Другая сторона ветра", увы, ставшего для него финальным аккордом…