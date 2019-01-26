Что представят на выставке научных идей в Минске

Прочувствовать атмосферу научной фантастики жителям белорусской столицы предлагает накануне Дня науки - 27 января - выставка наиболее значимых результатов инновационных открытий, экспериментаторов и исследователей.

Национальная академия наук уже заинтересовала, например, посетителей линейкой электротранспорта. У стенда завода "Оптрон" можно осмотреть скутер и электровелосипеды различной конфигурации, а можно и посидеть в электрофэтбайке, который отличается более мощными колесами и даже адаптирован для езды по бездорожью.

Специалист приборостроительного предприятия Евгений Коробейник пояснил, что на заводе выпускают и моторкомплекты, которые приспособлены для любого двухколесного вида транспорта. В него входит колесо, аккумуляторная батарея, контроллер и органы управления - все необходимое, чтобы велосипед стал электрическим.

Особое внимание привлекает и макет белорусско-российского спутника высокого разрешения, который выполнен в масштабе 1:4. Именно этот аппарат, выход которого на орбиту запланирован через два года, должен расширить состав группировки спутников Союзного государства для дистанционного зондирования Земли.

Забота о самочувствие человека и его здоровье входит в компетенцию исследователей Института физики им. Степанова. Он на сей раз представил генератор воздушной плазменной струи для стерилизации и ускорения заживления ран. Заместитель директора института Виталий Плавский уточнил, что новинка "использует все известные методы воздействия света на организм человека. В том числе, речь идет о воздействии на патологический очаг внутриполостной локализации, например, язву желудка через фиброгастроэндоскоп. Генератор можно использовать и в лечении стоматологических заболеваний, воспалительных заболеваний ЛОР-органов. Предусмотрена возможность магнитно-лазерного воздействия на кровь".

Удивление первых посетителей, особенно у детей, вызвал и говорящий антропоморфный робот "Промобот", созданный российскими учеными, а белорусские коллеги работают над развитием его программного обеспечения. Речь идет о пополнении лингвистической базы, повышении плавности движений и ориентации робота в пространстве.

Интересные разработки в области защиты информации представил и Университет информатики и радиоэлектроники. Им презентовано, в частности, устройство защиты от утечки из помещения речевой информации. Оно создает маскирующие сигналы: "белый шум", "речеподобные сигналы". Сигналы могут быть адаптированы под речь конкретного человека.

Помимо Академии наук в выставке участвуют структуры министерств образования и промышленности, здравоохранения и сельского хозяйства и продовольствия, инновационные предприятия и технопарки.