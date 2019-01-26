Емельяненко - Бейдер: финал Гран-при Bellator. Онлайн-трансляция

В ночь с субботы на воскресенье в американском штате Калифорния пройдет, возможно, главный бой в карьере "Последнего императора", как уважительно называют 42-летнего бойца ММА Федора Емельяненко.

В финале Гран-при Bellator прославленному российскому тяжеловесу будет противостоять 35-летний спортсмен из США Райан Бейдер. Победитель получит, наверное, наиболее престижную награду в ММА - чемпионский пояс Bellator в самом крупном дивизионе.

"Российская газета" проведет онлайн-трансляцию боя, который пройдет рано утром в воскресенье по московскому времени, а также расскажет о наиболее интересных событиях, которые этот бой предваряют.

Все последние новости из стана Федора Емельяненко, мнения, комментарии и прогнозы - читайте в нашем материале, который начнет обновляться сегодня в 22:00. Не пропустите!