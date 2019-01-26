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26.01.2019 15:13
Рубрика: В мире

Испания, Франция и ФРГ назвали условие признания Гуаидо главой Венесуэлы

Текст: Сергей Новиков
Испанский премьер Педро Санчес и глава Франции Эммануэль Макрон, а также представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц дали лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление внеочередных президентских выборов в стране.
Фото: Марко Бельо/ РИА Новости Фото: Марко Бельо/ РИА Новости
Фото: Марко Бельо/ РИА Новости

В противном случае они пообещали вслед за США признать Хуана Гуаидо президентом республики.

Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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"Народ Венесуэлы должен иметь возможность свободно определить свое будущее. Если о проведении выборов не будет объявлено в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуаидо в качестве президента Венесуэлы для запуска политического процесса", - написал Макрон в Twitter.

"Мы не претендуем на то, чтобы приводить к власти или снимать правительства. Мы хотим демократию, свободные и прозрачные выборы в Венесуэле. Республика на протяжении многих лет переживает тяжелейший экономический, политический и социальный кризис", - написал в свою очередь в Twitter Педро Санчес.

Представитель Германии также подчеркнула, что европейские страны тесно работают друг с другом, чтобы урегулировать ситуацию в Венесуэле.

В мире Европа Германия В мире Европа Франция В мире Европа Испания В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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