Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины

На съезде партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" депутата Верховной Рады выдвинули кандидатом на предстоящих в конце марта президентских выборах, сообщает издание "Вести".

По данным издания, встреча проходила в небольшом зале отеля "Украина". За кандидатуру Савченко единогласно проголосовали около ста делегатов из разных регионов страны. Предложение последовало от сестры Надежды Веры Савченко.

В конце марта 2018 года Надежда Савченко опубликовала видеообращение, в котором обещала выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. По словам парламентария, она знает, что делать на высоком посту для блага Украины.

Напомним, в марте прошлого года Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. Она подозревается властями в попытке совершения государственного переворота.

Между тем на пост президента Украины претендуют уже семнадцать кандидатов, официально подавших уведомления в избирательную комиссию. Лидером президентского рейтинга на протяжении последних месяцев является экс-премьер и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.