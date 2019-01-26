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26.01.2019 17:47
Рубрика: В мире

Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины

Текст: Александр Саможнев

На съезде партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" депутата Верховной Рады выдвинули кандидатом на предстоящих в конце марта президентских выборах, сообщает издание "Вести".       

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По данным издания, встреча проходила в небольшом зале отеля "Украина". За кандидатуру Савченко единогласно проголосовали около ста делегатов из разных регионов страны. Предложение последовало от сестры Надежды Веры Савченко.

В конце марта 2018 года Надежда Савченко опубликовала видеообращение, в котором обещала выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. По словам парламентария, она знает, что делать на высоком посту для блага Украины.

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Напомним, в марте прошлого года Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. Она подозревается властями в попытке совершения государственного переворота.

Между тем на пост президента Украины претендуют уже семнадцать кандидатов, официально подавших уведомления в избирательную комиссию. Лидером президентского рейтинга на протяжении последних месяцев является экс-премьер и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

В мире экс-СССР Украина Надежда Савченко: политическая карьера
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